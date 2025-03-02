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美烏總統爭吵 中國主流輿論強化俄羅斯觀點

2025/3/2 12:47
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（中央社記者張淑伶上海2日電）美烏兩國總統會談中爆發爭吵，中國官媒大多引用外媒報導，並加強推送俄羅斯方面觀點，指川普對澤倫斯基的訓斥還不夠。前環時總編胡錫進則稱，當前局面與澤倫斯基「錯誤地完全倒向西方」有關。

當地時間2月28日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮會見美國總統川普（Donald Trump）時，2人在眾多記者面前發生爭吵，美國副總統萬斯（JD Vance）也參與其中。不歡而散後，烏美雙方原訂的礦產協議並未簽署，澤倫斯基提前離開白宮。這則新聞引發全球關注。

在中國方面，官媒央視、中新社、環球時報等大多引用西方媒體報導上述消息。

央視隨後報導俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）在社群媒體上就此事的發文稱，川普對烏克蘭總統澤連斯基的訓斥「還不夠」；俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則表示：「川普和萬斯在爭吵中能克制住自己沒有對澤倫斯基動手，簡直是個奇蹟。」

沙卡洛娃批評澤倫斯基的美國之行在政治和外交上是完全失敗，只有徹底消除俄烏衝突的根源，才能實現公正持久的和平。她的評論也得到北京日報旗下新媒體「長安街知事」等微信公眾號到推送。

中新社對相關新聞發出報導：「特朗普（川普）與澤連斯基（澤倫斯基）到底吵什麼？美國為何如此想要烏克蘭稀土」。

北京日報App（應用程式）1日引述中國社會科學院世界經濟與政治研究所外交政策研究室主任肖河說，俄羅斯見美烏交惡，可能認為美國對烏影響力降低，談判動力也將大幅減弱。「俄羅斯從而有底氣提出更強硬的要求，這意味著美烏雙方在與俄羅斯談判時的籌碼都將嚴重弱化，增加了俄烏和談的難度。」

川普上台後，俄烏戰爭形勢迅速轉變，烏克蘭面臨放棄土地換取和平的壓力。儘管在微信等社群平台上，不少中國民眾批評美國背信忘義，但是主流媒體或知名媒體人的發言，仍傾向於中國官方的立場，質疑依賴美國並不可靠，並稱中國的立場選擇沒有錯誤。

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前環球時報主編胡錫進1日在微博上發文說，「這次公開爭吵會讓澤連斯基陷入嚴重政治風險中，而今天的局面說到底，與他2019年上任之後錯誤地完全倒向西方、決絕地帶領烏克蘭要求加入北約，放棄了在俄羅斯在北約之間的中立有很大關係」。

觀察者網則是在2月25日刊發上海外國語大學國際關係與公共事務學院教授程亞文的文章，他表示，如果3年前中國真的如西方國家和一些中國人所願，公開站到俄羅斯的反面，甚至參與制裁俄羅斯、斷絕與俄羅斯的經貿往來，「那麼中國當前的處境，用一個詞『危險』來概括可能並不為過」。（編輯：陳鎧妤）1140302

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