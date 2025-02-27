美烏礦產協議曝光定調俄侵略 50%收益歸入共同所有權基金

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（中央社基輔26日綜合外電報導）美國與烏克蘭正緊鑼密鼓敲定礦產協議。「基輔獨立報」今天獨家曝光協議全文，內容提及「俄羅斯入侵烏克蘭」字眼，以及50%收益歸入一個美烏基金，卻無美方具體安全保障細節。

基輔獨立報（The Kyiv Independent）指出，烏克蘭與美國在2月25日就協議達成共識，協議名為「建立重建投資基金條款與條件的雙邊協議」。

前言開頭就提及「鑒於美國自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已向烏克蘭提供大量財政和物資支持」另也提到美烏雙方認可烏克蘭以往藉由自願放棄成為世界第三大核武庫，從而為加強國際和平與安全有貢獻。

協議一大重點為雙方設立一個共同所有權的基金，烏克蘭將把未來開發自然資源收益的50%投入基金內，相關資金將用於投資烏克蘭重建，美國也能獲經濟回報。

協議定義「自然資源資產」包含礦物、碳氫化合物、石油、天然氣、其他可開採資源，以及雙方同意的相關基礎設施，如液化天然氣端點與港口設施。

美國政府則在美國法律允許範圍內，長期支持烏克蘭穩定與經濟繁榮，美方出資形式可包括資金、金融工具及其他有形與無形資產。

但協議並未具體說明安全保障，僅表示「美國政府支持烏克蘭爭取能建立持久和平所需的安全保障」（The Government of the United States of America supports Ukraine's efforts to obtain security guarantees needed to establish lasting peace）。

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基輔獨立報另披露，這份協議內容是基輔和華府於25日達成，美方提出3個版本，但有兩個因不含安全保障條款而被烏方所拒。

烏克蘭總統澤倫斯基26日告訴媒體，指這份協議「得到烏方政府官員高度評價」，雖然協議尚未包含對烏克蘭的具體安全保障，「但重要的是，協議提到『合作夥伴』，且這個基金是烏克蘭與美國所共有，而不光是美國的」。（譯者：陳亦偉）1140227