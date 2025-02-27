加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.01/300
首頁 / 國際

川普證實澤倫斯基2/28訪華府 商討礦物協議

2025/2/27 05:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天證實，烏克蘭總統澤倫斯基將於本月28日造訪華府。澤倫斯基稍早時表示，他已與美國初步達成礦物協議，希望造訪華府會見川普。

法新社報導，川普在第二任期首次內閣會議上指出：「總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週五（28日）將會前來，目前已經確定。」

澤倫斯基今天稍早時表示，他已與美國初步達成礦物協議，但初步協議尚未包括安全保障，他希望本月28日造訪華府，與川普討論未來援助問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

他告訴記者：「這（初步協議）只是一個開始，一個框架，可以取得巨大成功。成功與否將取決於我們與總統川普的對話。」

澤倫斯基也指出，烏克蘭與美國之間的初步協議尚沒有安全保障，他的團隊敦促美國在協議中加入安全保障相關內容，即便目前尚未做出任何具體決定。（譯者：陳正健）1140227

川普
川普拒提供烏克蘭安全保障 稱應由歐洲承擔川普：歐盟成立是為了搞砸美國 將祭25%關稅
澤倫斯基
澤倫斯基：與美初步敲定礦物協議 盼2/28訪華府澤倫斯基：願立刻辭去總統職務 換取烏克蘭加入北約
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普拒提供烏克蘭安全保障 稱應由歐洲承擔
50
更多編輯台推薦新聞：