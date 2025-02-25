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美俄反對聯大烏克蘭決議 川普與歐洲公開決裂

2025/2/25 07:38（2/25 08:19 更新）
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24日聯合國會議中，美國就譴責俄國的決議案與俄羅斯同時同下反對票。（路透社）
24日聯合國會議中，美國就譴責俄國的決議案與俄羅斯同時同下反對票。（路透社）
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（中央社記者廖漢原紐約24日專電）美國與俄羅斯今天在聯合國大會中，同時投票反對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案，決議雖獲得大會通過，但川普政府在國際機構，就俄羅斯與歐洲安全議題公開與盟友決裂，代表美國長期外交政策劇烈轉向。

美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隔空交鋒，美俄外交首長在沙烏地阿拉伯利雅德會談後，24日在聯合國會議中，美國就譴責俄國的決議案與俄羅斯同時同下反對票。

烏克蘭代表在烏戰3週年於聯合國提出包括俄羅斯撤軍、實踐全方位永久和平、俄國承擔戰爭罪責等訴求長達3頁的決議文，大會以93票同意、18票反對、65票棄權通過。反對票國家包括俄羅斯、美國、以色列與匈牙利等。

美國代表另提出僅有3段文字的決議案，包括哀悼兩國死者、祈求快速終戰與敦促俄烏間維持永久和平，文中未提及俄羅斯侵略行為。歐洲國家在討論時加入俄國是侵略者，重申聯合國對烏克蘭領土完整及回復戰前邊界等修正後，決議以93票贊成，8票反對，73票棄權通過。

美國對自己提出，但被加入修正文字的決議投下棄權票。

代表美國在聯大發言的臨時代表謝伊（Dorothy Camille Shea）指出，過去聯合國譴責俄羅斯與要求撤軍的決議，無法改變已造成數十萬人死亡的戰爭。決議無法止戰，戰爭拖太久太殘酷，烏俄人民付出高昂成本。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是美國長期外交政策驚人轉向，與侵略者攜手，反對烏克蘭與歐洲盟友支持的決議案，顯得十分詭異。

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紐約時報（New York Times）引述3名西方外交官與1名聯合國資深官員的說法，川普政府上週試圖說服烏克蘭撤回提案未果，轉而與歐洲國家討論可接受的內容。不過美國在上週五告知盟國將提出美國版決議案，歐洲外交官員對美國放棄討論轉而提案感到憤怒。

紐時形容，美國已與過去徹底分道揚鑣。聯合國上演的攤牌戲碼，形同與西方盟友在俄羅斯與歐洲安全議題上公開決裂，川普的外交政策劇烈轉向。（編輯：張芷瑄）1140225

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