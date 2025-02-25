川普：歐洲派維和部隊駐烏 蒲亭會接受

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，俄羅斯總統蒲亭已準備接受歐洲維和部隊進駐烏克蘭。這項潛在的突破勢必有助於結束俄烏戰事。

川普今天被問及關於部署歐洲維和部隊時說：「他（蒲亭）會接受的，我有問過他這個問題。大家想，如果我們達成這項協議，他就不用再打仗...這問題（歐洲派兵駐烏）我特別問過他，他對此沒有意見。」

政治新聞網Polirico.eu直言，如果川普沒解讀錯蒲亭的意思，這將是俄羅斯一大態度轉變；之前俄方始終堅持在烏克蘭部署外國維和部隊意味危機升級。

川普今天與來訪的法國總統馬克宏會談。兩人坐在橢圓形辦公室時，川普說有信心這場俄烏戰事能在「幾週內結束」，但也警告若無法達成和平協議，戰事恐演變成「第三次世界大戰」。

馬克宏與英國首相施凱爾（Keir Starmer）都要在這週到華府，盼說福川普政府繼續支持烏克蘭，以及二戰結束80年來支撐歐洲安全的美歐跨大西洋關係。

川普決定直接找蒲亭談、批烏克蘭總統澤倫斯基為「獨裁者」等，讓歐洲領袖得連忙準備應對一個不再能把華府視為可靠盟友的新世局。川普政府近日唱和俄國談判觀點，即烏克蘭應放棄失土且不能加入北約。

川普今天也表明，他預期俄烏停火裡歐洲將承擔所有安全保障的主要責任，「歐洲會確保不再出事，這點我覺得沒什麼問題；一旦我們能搞定，烏克蘭就不會再遇到戰爭。」

馬克宏也對歐洲承擔安全保障抱持開放。他說法國已就維和部隊潛在架構一事連繫其他歐洲國家，特別是英國，但歐洲部隊不會派到最前線，且需要美國在背後支持。

馬克宏說：「經過今天的討論，我確信有辦法讓穩固、持久的和平成為現實。我的許多歐洲同僚都願意參與，但我們也確實需要美國支持，因為這是安全保障所需的一環。」

包含彭博（Bloomberg News）在內的外媒日前披露，英、法起草由歐洲主責的向烏克蘭派兵計畫，確保達成停火與和平協議後俄國不會再襲擊烏克蘭，但計畫的前提是川普政府同意奧援這支歐洲部隊，包括美方提供空優和情報。初估歐洲維和部隊不到3萬人，將部署於烏克蘭主要城市、港口和關鍵基礎設施。

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此外，馬克宏似藉機對川普稱澤倫斯基「獨裁者」、念茲在茲要求援烏償還表達不以為然。他說「這場戰爭讓我們全體都付出大量金錢，這個責任在於俄羅斯，因為挑事者是俄羅斯」。

當被問及蒲亭是否為獨裁者時，川普說：「我不會輕率用這些字眼，我們會看到如何讓事情辦成。」（譯者：陳亦偉）1140225