加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
國際外交
新聞專題
國際外交1/198
首頁 / 國際

傳烏克蘭與美國對礦產協議條件達成一致 最快2/28簽署

2025/2/26 05:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭一名高級官員今天告訴法新社，基輔當局與美國已就礦產協議條件達成一致意見，最快於本月28日簽署，並表示美國刪除礦產協議草案中不利於烏克蘭的條款。

法新社報導，這名匿名官員表示：「政府官員現正努力研究（協議）細節。到目前為止，我們考慮於本週五（28日）造訪華盛頓，以簽署這項協議。」

這名官員還說，美國刪除礦產協議草案中不利於烏克蘭的條款，包括烏克蘭須提供「價值5000億美元」資源一說。

他說道：「他們（美方）移除所有不適用於我們（烏克蘭）的條款，尤其是關於5000億美元的部分。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國總統川普（Donald Trump）自上個月宣誓就職以來，顛覆了美國的外交政策，一方面向俄羅斯釋出外交善意，另一方面要求烏克蘭交出稀有礦產，做為基輔從美國前總統拜登政府獲得戰時援助的回報。

川普於2月初表示，他希望與基輔達成協議，以持續援助換取烏國的稀土礦物。川普隨後聲稱基輔「大致上已同意」1項價值5000億美元的礦產協議。（譯者：洪啓原）1140226

#川普
#川普
#俄羅斯
#烏克蘭
#基輔
#華盛頓
#美國
#川普外交
川普
美議員：台灣內部不能有國安分歧 減軍費釋錯誤訊息金融時報指美國擬將加拿大踢出五眼聯盟 白宮顧問駁斥
國際外交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
馬克宏：美國不能同時與歐洲和中國打貿易戰
19
更多編輯台推薦新聞：