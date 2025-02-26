川普發布AI生成影片 展示加薩重建為度假勝地畫面

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普的官方社群媒體帳號發布了一段明顯以人工智慧（AI）生成的影片，內容描繪遭戰火摧殘的加薩走廊被重建為海濱度假勝地，還矗立一座金色川普雕像。

法新社報導，這段影片截至今早在社群媒體Instagram上累計超過1050萬次觀看，並在川普自家「真實社群」（Truth Social）被轉發2400次，一些評論者質疑川普的帳號是否被駭客入侵。

這段長33秒的影片於昨晚發布，直到現在還留在川普的帳戶，沒有被否認或撤回。

影片「加薩2025，下一步是什麼」以滿地瓦礫開場，人們穿過一座隧道後，來到有棕櫚樹和遊艇的海灘。

川普曾提出由美國接管加薩走廊（Gaza Strip）、並將巴勒斯坦人安置到其他地方的構想，但引發廣泛批評。

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影片配樂唱道「川普要來解放你，為所有人帶來光明」，以及「盛宴和舞蹈，交易已完成，川普加薩第一名」等歌詞。

看似由AI生成的川普和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）身著泳裝在泳池旁品嘗雞尾酒，另一幕則可以看到美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在沙灘上的現金雨中跳舞。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140226