礦產協議簽署在即 川普澤倫斯基彼此期待落差仍大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基本週稍晚將赴美與川普峰會，然兩人言談顯示彼此間的期待落差仍大。澤倫斯基緊咬美方需對基輔未來安全掛保證；川普則只強調拿礦產資源彌補之前援烏開支。

華盛頓郵報指出，美國總統川普表示他和澤倫斯基將於27日在白宮的會面敲定美方推動的礦產協議。俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭已屆滿3年，川普表達出止戰渴望。

川普告訴記者們：「我的頭號要務就是讓戰爭停下，第二就是我不想再多付任何錢了。現在我們要拿回所有的錢，甚至可能更多。」

然而有別於澤倫斯基所稱要與美方商討安全保障，川普卻說美國不會提供直接的軍事或安全保證，「我不會做超出太多的安全保證，我們將讓歐洲來做這件事，因為歐洲才是他們的鄰居」。

目前不清楚川普是否指一旦達成最終和平協議，美國將拒絕提供直接軍事支持，會否允諾讓美國充當歐洲國家的軍事「後盾」也在未定之天；以英、法為首的歐洲各國提議在俄烏達成停火協議後派維和部隊駐烏克蘭。

但澤倫斯基今天稍早在基輔與媒體講的內容，顯然與川普所言兜不攏。

他說：「讓我們了解到美國將是提供安全保障的主要國家之一，這才能視為成功。」還說在採取任何後續行動前，基輔都必須確認烏克蘭與美方的關係，他自己還有包括「美國會否停止軍事援助」等諸多問題想問川普。

基輔堅稱，過去西方提供烏克蘭的援助並未以任何形式的償還為要件，不能給烏克蘭安上不實債務。澤倫斯基今天也駁斥烏克蘭已因外國軍援而揹債的說法，稱若達成以償債為架構的協議猶如「打開潘朵拉的盒子」，會讓更多國家仿效，逼烏克蘭償還本就不是貸款的援助。

澤倫斯基說：「就算只是償還區區10美分，我也不會答應。」他還說打算問川普，如果美國削減對烏克蘭的援助，基輔是否可以直接向美國買武器。

華爾街日報指出，川普今天在就任後首次內閣會議表示，他預期澤倫斯基27日抵達華府簽署這紙能向美國分享烏克蘭礦產資源的協議；然而澤倫斯基今天稍早前卻說，他還不太確定這趟華府能否成行。

據華爾街日報看到的協議文本內容，其中將成立一個由美烏共同持有的基金，具體財務安排細節將待後續敲定，然而協議的經濟效益尚不確定。

協議文本內也缺乏明確對烏克蘭的安全保障，僅有其中一條載明「美國政府支持烏克蘭爭取能建立持久和平所需的安全保障」；然而澤倫斯基先前表示，任何礦產協議都不能缺少給烏克蘭具體的安全保證。

洽簽以天然資源換取美方安保的礦產協議，最先就是澤連斯基去年秋天所拋出。他認為如川普看到美國投資能帶來一些回報，應會更願意繼續支持烏克蘭，最初的想法是與美國合作開發價值10兆至12兆美元的關鍵礦產和稀土。

透過 Google News 追蹤中央社

智庫「外交關係協會」（CFR）高級研究員克萊柏芮迪克（Heidi Crebo-Rediker）表示，這個龐大數字的確吸引到川普注意，然而目前情況是固然鈦、鈾、石墨的礦藏區是在烏克蘭控制地帶，但大部分稀土礦藏卻已淪入俄佔區。

政治新聞網Politico.eu一篇分析認為，澤倫斯基起初想藉川普商人性格之便，用烏克蘭的關鍵礦產換取美國持續提供軍事支持，但目前看似乎弄巧成拙；川普如今要求的是這些礦產應作為對美國先前援烏的補償。（譯者：陳亦偉）1140227