澤倫斯基：與美初步敲定礦物協議 盼2/28訪華府

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，他已與美國初步達成礦物協議，但初步協議尚未包括安全保障，他希望本月28日造訪華府，與美國總統川普討論未來援助問題。

綜合法新社及英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基告訴記者：「這（初步協議）只是一個開始，一個框架，可以取得巨大成功。成功與否將取決於我們與總統川普的對話。」

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此外，澤倫斯基也指出，烏克蘭與美國之間的初步協議尚沒有安全保障，他的團隊敦促美國在協議中加入安全保障相關內容，即便目前尚未做出任何具體決定。

澤倫斯基提及，如果他於28日造訪白宮，他將會「非常直接」地詢問美國是否會繼續支持烏克蘭。（譯者：陳正健）1140227