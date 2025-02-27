美俄伊斯坦堡會商雙邊關係 不討論烏克蘭問題

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）俄羅斯與美國今天表示，兩國外交官明天將在土耳其第一大城伊斯坦堡就取消對各自外交使節團所設障礙一事進行討論。外界認為這將為致力結束烏克蘭戰爭邁進一步。

路透社報導，美國總統川普一改前總統拜登因俄羅斯侵略烏克蘭而採行的孤立政策，反而特別重視恢復對莫斯科關係並且結束已經進行3年的俄烏戰爭。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）12日與川普進行通話，兩國開始改善關係，上週並在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行高層會談。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）分別率領的代表團當時同意就取消對各自外交使節團所設障礙一事進行討論。

華府和莫斯科關係升溫令美國的歐洲盟友引以為憂。

美國國務院表示，明天會談將由工作層級官員負責，不會討論烏克蘭問題，但仍可藉以測試莫斯科是否真誠在進行接觸。

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國務院發言人表示：「要先釐清的是，議程不涉及政治或安全議題，也不會討論烏克蘭問題。」

拉夫羅夫稍早曾表示，會談重點在為俄羅斯駐美外交官與美國駐俄羅斯外交官創造更好形勢。先前雙方因人員編制和館舍問題而發生一連串齟齬。拉夫羅夫說，會談結果「將展現出我們可以多快、多麼有效地取得進展」。（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1140227