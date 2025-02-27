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歐盟外長訪華府原定會盧比歐 因行程安排問題取消

2025/2/27 17:49
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（中央社比利時布魯塞爾26日綜合外電報導）歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯訪問華府，原定會見美國國務卿盧比歐，不過歐盟今天表示，由於「行程安排問題」已取消這場會晤。

法新社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）24日與歐盟會員國外長會談後宣布，她將於26日展開兩天的華府行，期間將「會晤盧比歐與其他代表」。

不過根據她更新版的出訪規劃，歐盟發言人表示，卡拉斯與盧比歐不會會面。

歐盟執行委員會（European Commission）對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）說，卡拉斯「由於行程安排問題，這次訪華府將不會會晤盧比歐」，並強調兩人本月中旬曾於慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會面。

艾拉努尼表示，卡拉斯訪問華盛頓期間將會晤美國聯邦參眾兩院的議員，「討論俄烏戰爭與跨大西洋的關係」。

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美聯社報導，雖然雙方官員皆聲稱行程安排問題致使兩人會晤取消，歐洲官員說他們措手不及，尤其是卡拉斯兩天前即已透露，她計劃與盧比歐會談。

一名美國高階官員表示，由於「無法錯開的行程牴觸」，這場從未出現在盧比歐公開行程的原定會晤被取消。盧比歐今天上午出席在白宮召開的川普內閣會議。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1140227

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