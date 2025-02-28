加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
國際外交
新聞專題
國際外交2/210
首頁 / 國際

英相訪白宮傳達查爾斯三世訊息 邀川普國是訪問

2025/2/28 04:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）英國首相施凱爾今天訪問美國白宮時表示，英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）邀請美國總統川普（Donald Trump）赴英國進行「史無前例的」第2次國是訪問。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）在橢圓形辦公室將英王親筆簽名信轉交給川普時說道，「這真的很特別，以前從未發生過，史無前例」，「這確實具有歷史意義」。

川普則表示：「我代表我們出色的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）和我自己，給予肯定答覆。」

google news透過 Google News追蹤中央社

川普一向公開支持英國王室，他在2019年第1個任期內曾赴英國國是訪問，與查爾斯三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）會面。

施凱爾這次造訪白宮，旨在力促川普如果達成俄烏終戰協議，美方應給予烏克蘭安全保證。（譯者：楊昭彥）1140228

#川普
#俄烏戰爭
#施凱爾
#施凱爾
#查爾斯三世
#烏克蘭
#梅蘭妮亞
#白宮
#英國
#川普外交
川普
川普在白宮會英相 稱俄烏和平協議談判進展非常好G20財長會議落幕無聯合公報 主辦國南非表失望
施凱爾
英相施凱爾訪美前夕 美議員關切中國倫敦使館建案俄國排除歐洲在烏克蘭派駐維和部隊的「任何選項」
國際外交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普批歐盟「搞砸美國」 波蘭總理圖斯克公開駁斥
63
更多編輯台推薦新聞：