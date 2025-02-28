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川普稱英美可望很快簽訂貿易協議 無需加徵關稅

2025/2/28 08:09（2/28 08:26 更新）
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英國首相施凱爾（左）27日在白宮與美國總統川普會談。川普在會後聯合記者會表示，他認為英美「挺快」就能達成貿易協議，並因此不需對英國加徵關稅。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年2月28日
英國首相施凱爾（左）27日在白宮與美國總統川普會談。川普在會後聯合記者會表示，他認為英美「挺快」就能達成貿易協議，並因此不需對英國加徵關稅。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年2月28日
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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）美國總統川普今天在白宮與英國首相施凱爾會談。川普在會後聯合記者會表示，他認為「我們會得到兩項協議」，分別是終止烏克蘭戰爭的協議、以及英美之間「很棒的」貿易協議。

川普（Donald Trump）說，英美雙方相關討論進行良好，他認為「挺快」（rather quickly）就能達成協議、雙方將「盡快達成」。

川普稱施凱爾（Keir Starmer）是「十分強悍的談判者」，但他對此不介意。媒體詢問，施凱爾是否已成功說服他免向英國加徵關稅，川普說，「我認為我們最終很有可能達成一項真正的貿易協議，且因此不需徵收關稅」。

川普稱英美向來友好、具特別關係，並提到施凱爾即便在兩人今天稍早共進午餐期間，也拚命就貿易和關稅議題對他遊說。

川普說，英美雙方將繼續為簽署貿易協議努力，參與相關工作的美方代表包括副總統范斯（JD Vance）及財政部長班森特（Scott Bessent）。

與美國簽署貿易協議是英國歷屆政府爭取達成的目標，但美方往往態度不積極。因應簽署全面性的雙邊貿易協議恐難達成，英國近年轉而尋求與美國就個別領域、產業及地區簽訂協議。施凱爾此次訪美議題重點除了烏克蘭和歐洲防務，另包括爭取與美國簽署科技相關貿易協議。

施凱爾在記者會開場致詞提到，英美將共同努力實現雙方皆可獲益的「重大經濟勝利」。

他指出，英美雙邊投資總額高達1.5兆美元（約新台幣49.3兆元），總計為彼此創造超過250萬個就業機會。他強調，英美貿易關係不僅強健，更是「公平、平衡，且互惠」。

施凱爾說，英美在許多領域共同占據領導地位，也是僅有的兩個科技產業產值達「兆美元」的西方國家，在人工智慧（AI）領域更是領先各國。

他稱英美對AI的態度相近：寧願不過度管制，而是把握新科技提供的機會。英美因此「今天決定更進一步」，開始擬訂一項新的經濟協議，而「先進科技」將是協議核心。

施凱爾說，英美在上一個世紀曾共同形塑偉大科技創新，如今則有機會在21世紀再現同樣成就、實現英美關係一向蘊含的偉大前景。他了解他和川普都急切希望把事情做成，而英美合作就能贏、達成任務。

施凱爾今天稍早與川普在白宮會晤時，曾當面轉交由英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）親筆簽名的邀請函，邀請川普及妻子再度對英國進行國是訪問。

母親出身蘇格蘭的川普熱愛英國君主制傳統與王室文化，他曾在第一個總統任期內，於2019年赴英進行國是訪問。一旦再次成行，他將創外國民選領袖二度對英進行國是訪問先例。

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施凱爾在記者會提到，如此「史無前例」、「前所未見」的二度國是訪問邀請必具歷史意義，也凸顯英美雙邊緊密關係的重要性。川普說，這是他的莫大榮幸。

記者會期間，川普曾幽默讚賞施凱爾「美麗的」英國腔英語，並稱若他本人擁有這樣的英國腔，或許20年前就能成為總統。（編輯：田瑞華）1140228

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