川普會英相施凱爾 稱礦產協議就是烏克蘭安全保障

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國與烏克蘭之間的礦產協議，就是基輔對抗俄羅斯所需的安全保障；對於英國首相施凱爾要求美方承諾軍事支持的請求，川普則冷處理。

路透社報導，這是施凱爾（Keir Starmer）自川普執政以來首度在白宮親會川普，他展開魅力攻勢，稱唯有川普，烏克蘭才有可能實現和平。

施凱爾也代表英王查爾斯三世（King Charles III）邀請川普未來前往英國進行國是訪問，川普已接受邀請。

但這兩個盟國之間仍存在諸多分歧，包括因為美國與俄羅斯就終結俄烏戰爭進行談判，以及川普的關稅威脅所引發的跨大西洋摩擦。

施凱爾在會晤前曾表示，若是沒有美國堅定的安全保障，烏克蘭就不會有長久的和平，對於這一點川普幾乎完全反駁。

川普表示，由於經濟夥伴關係，「我們是後盾，因為我們會在那裡，我們會投入工作…我們會有很多人駐守當地」。

被問及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是否可以信賴時，川普回答說「要信任並且核實」，這呼應了美國前總統雷根（Ronald Reagan）對於與蘇聯談判的觀點。

川普表示，他不認為曾在2014年和2022年對烏克蘭發動入侵的蒲亭在達成協議後還會這麼做，並稱相關談判進展迅速。

施凱爾指出，光是協議沒有用，強調歐洲各國擔心與俄方倉促談出的和平協議，可能會導致歐洲局勢進一步不穩定。

施凱爾在與川普召開的聯合記者會上表示：「我們要確保協議正確無誤…不能是獎勵侵略者的和平。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計明天將訪問華府，與川普簽署一項稀土礦產協議。川普將這份協議形容為把美國花在支持烏克蘭上的錢收回的一種方式，但協議中並未包含對基輔的安全保障。

施凱爾指出，英國將增加國防開支，並試圖向川普保證，若俄烏和談成功，歐洲將會提供烏克蘭支持與安全保障。

川普今天重申美國對北大西洋公約組織（NATO）國家共同防禦的長期承諾，即使歐洲維和部隊最終進駐烏克蘭。他說：「我支持，但我不認為有必要這麼做。」

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蒲亭今天警告「西方菁英」不要試圖破壞俄羅斯和美國之間的和睦友好，並稱莫斯科當局會利用外交人員和情報機構來挫敗這類行動，此言顯然是在針對歐洲聯盟（EU）和英國。

施凱爾表示，他對英國派遣部隊為烏克蘭提供安全保障持開放態度，但前提是必須與其他歐洲國家聯手，並且「在適當條件下」進行。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140228