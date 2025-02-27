英相施凱爾訪美前夕 美議員關切中國倫敦使館建案

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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）英國首相施凱爾今天將在華府與美國總統川普會談，烏克蘭議題、歐美安全防衛合作是各界關注焦點。不過，有美國國會議員在會談前夕致函英國駐美大使曼德森，關切在倫敦的中國巨型使館建案。

英國首相府26日預告，施凱爾與川普今天的會談重點除了烏克蘭及歐洲安全，另包括雙邊經貿與科技合作議題。

施凱爾自美國返英後，預計3月2日邀集部分歐洲國家領導人赴倫敦會商，就烏克蘭、歐洲防務等議題整合意見。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）26日向媒體證實，他屆時將出席。

施凱爾即將與川普（Donald Trump）進行會談，部分專家形容是「第二次世界大戰結束以來最重要的英國首相與美國總統會談」。在會談前夕，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、與國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席史密斯（Chris Smith）26日聯名致函曼德森（Peter Mandelson），關切中國「超級使館」建案。

中國擬在鄰近倫敦金融城（City of London）、名勝古蹟倫敦塔（Tower of London）周邊，興建在歐洲最大規模中國使館，遭部分人士質疑恐成為間諜、監控、跨境鎮壓、地下警察等祕密活動的巨型基地。

不過，施凱爾（Keir Starmer）及其他英國大臣級官員已表態，有意協助促成此案。英國同時爭取在北京改建駐中使館，工程同樣須取得中方同意。

一旦中國獲准新建巨型使館，新使館規模估計將是中國既有駐英使館的10倍有餘。

美國國會議員的信函提到，當香港仍有數以千計政治犯遭關押（包括英國公民黎智英）、英國市場充斥由強迫勞動力生產的中國商品（從罐裝番茄到太陽能板），以及香港駐倫敦經濟貿易辦事處有關人員涉嫌對英國和歐盟公民從事監控偵蒐活動，中國共產黨政府就不該在倫敦坐擁歐洲最巨型使館。

信函指出，中共政府對維吾爾人和西藏人犯下暴行，虐待政治犯，且幾乎日復一日透過軍事及切割電纜等灰色地帶活動恫嚇台灣民眾。允許中共政府在英國取得如此顯著的外交據點只會助長中共氣焰；中共勢必會進一步威嚇和騷擾英國公民、異議人士，以及歐洲各地反對中共行徑的專家。

穆勒納爾和史密斯提到，英國政府「有可能十分清楚」中國共產黨如何有系統地收編社會與商界菁英，透過惡意影響力活動推進其政治和經濟目標。穆勒納爾和史密斯籲請曼德森在施凱爾訪美期間，向施凱爾轉達兩人在信函提出的關切。

信函另敦促施凱爾與川普會面時，討論英美應如何協調作為、促成黎智英獲無條件釋放。

壹傳媒集團創辦人黎智英遭香港當局依香港國安法入罪，迄今已遭關押超過1500天。他發行的刊物曾是香港言論與新聞自由象徵。

另一方面，英國政府1月要求美國蘋果公司（Apple）為提供給用戶的進階資料防護（Advanced Data Protection, ADP）功能「開後門」，此舉恐波及含美國在內的全球蘋果用戶，近日也引發美方不滿。

蘋果21日已宣布在英國取消ADP服務，以避免違背公司對用戶隱私權的承諾。ADP可完全加密資料，僅用戶本人可解密。

民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）及共和黨籍聯邦眾議員畢格斯（Andy Biggs）13日聯名致函美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard），敦促採取果斷行動保護美國人通訊安全。

信函稱英國政府危險、短視的行為將損害美國人隱私權，置美國人於源自中國、俄羅斯及其他敵手的間諜風險之下，使用蘋果服務的美國政府機關也受威脅。若英方不即刻扭轉此一危險舉措，加巴德應重新評估與英國的網路安全及情報分享協定。

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加巴德25日回函表示，她認同兩位議員對美國人隱私權和公民自由遭危害的關切。她是在媒體披露後才得知相關消息，如今已要求中央情報局（CIA）、國防情報局（DIA）、國土安全部（DHS）、聯邦調查局（FBI）、國家安全局（NSA）等情報安全機關提供意見、評估影響，後續將與英國政府官員討論。

加巴德提到，國家情報總監辦公室（ODNI）律師團隊已就英國政府對蘋果「開後門」的要求可能如何影響英美網路情報分享協定展開評估。初步評估工作進行期間，英美雙方皆不得按相關協定向對方要求取得其境內或國籍人士的資料。（編輯：田瑞華）1140227