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川普肯定歐洲派兵烏克蘭維和 未承諾美軍提供後盾

2025/2/28 11:03（2/28 11:16 更新）
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英國首相施凱爾（左2）與美國總統川普（右2）27日在白宮會談。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年2月28日
英國首相施凱爾（左2）與美國總統川普（右2）27日在白宮會談。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年2月28日
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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）英國首相施凱爾今天訪問華府，與美國總統川普會談，觸及英國與其他歐洲國家有意向烏克蘭派兵維和。川普肯定歐洲相關決策，但未承諾美軍將提供後盾，並稱他不認為英國部隊會需要美方協助。

根據川普（Donald Trump）與施凱爾（Keir Starmer）今天的公開發言，派兵赴烏維和具體將如何執行、是否得以落實，仍待英美及其他國家之間進一步討論。施凱爾3月2日擬與18國領導人在倫敦進行相關會商，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）預計也將出席。

俄方已表態，不接受包含北約成員國的部隊以任何形式部署於烏克蘭境內，也不會簽署包含相關條款的協議。

今天正式展開會談前，川普與施凱爾共同接受媒體提問。川普提到，歐洲國家應就近派兵協助維和，美國距離烏克蘭「非常遠」。至於後盾，川普說，屆時在烏克蘭境內的美國人就會是後盾。川普曾稱俄羅斯不至於攻擊美國人。

川普擬與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署礦物合作開採協議，並主張這將讓美國人有理由前往烏克蘭、在當地活動，形成對烏克蘭的安全保障。

媒體詢問，一旦英國駐烏部隊遭俄方攻擊，美國是否出手相助，川普回應，他一再發現英國人「不需要太多幫助（they don’t need much help）」，他們能把自己照顧得很好，英國有十分出色的軍隊。

不過，川普也提到，若英國人需要協助，他將「永遠與英國人同在」，但這樣的情況不至於發生。

他說，他支持北大西洋公約第5條，但他不認為會有動用該條款的必要。根據該條款，對北約其中一個或數個成員國的武裝攻擊，應被視為對所有成員國的攻擊。

未來可能部署於烏克蘭境內的維和部隊預期將由英、法兩國主導，且主要由北約歐洲成員國組成，一旦這些國家遭遇俄方攻擊，美國是否準備好落實北約第5條揭示的集體防衛機制，可能影響各國參與維和意願，也是對北約集體防衛與嚇阻可信度的試金石。

施凱爾回應川普，英國人確實一向表現傑出，但他相信英美「相互支持」依然十分重要。

施凱爾近日率先表態，英國有意願、且已準備好，必要時及在適當條件下，派遣部隊赴烏克蘭，與歐洲其他國家一同協助穩定局勢、確保和平。

他今天重申，英國這麼做的前提包括有具足夠保障、能持久有效的和平方案，且美方需提供後盾，才有可能嚇阻俄羅斯。

施凱爾回應媒體詢問說，英美雙方今天就相關議題已進行「極具成效」的討論，但首先還是得有和平協議，且各方仍需討論如何確保協議持久有效。

與川普會談後，施凱爾在聯合記者會致詞提到，英美目前專注於為烏克蘭境內的野蠻戰爭畫下長久句點。他肯定川普為和平付出的努力，稱川普為歷史性的和平協議創造巨大契機，但強調作法必須正確。

施凱爾指出，和平不該是給侵略者的獎賞，也不該為伊朗這樣的政權撐腰。英美有決心一同實現良好協議，今天已討論相關規劃，目標為達成「強硬但公平」的和平。

他提到，烏克蘭將參與形塑「強硬但公平」的和平；這樣的和平是以實力為後盾，以防止俄羅斯回頭謀求更多。

北約歐洲成員國之間屢有情資顯示，俄羅斯有可能試圖利用所謂的和平協議，為自己爭取喘息空間，並在重整旗鼓後，再度發動攻擊。不過，川普今天重申，他認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是信守承諾的人。

川普回應媒體詢問時說，和平協議必須得以持久、不是暫時措施；讓蒲亭知道這一點，非常重要，蒲亭必須知道一旦他有意再犯、或更進一步，美國將有能力應對。

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媒體追問，若蒲亭不遵守協議，川普將怎麼做。川普說，他認為蒲亭會守信用，「我認識他很久了」。川普提到，他曾和蒲亭共同挺過關於俄羅斯的「騙局」。

川普指的是2016年美國總統大選「通俄門」風波。當時他被指控與俄羅斯串通干預選舉。（編輯：周永捷）1140228

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