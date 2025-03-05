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英防相希利訪美 商談烏克蘭與北約議題

2025/3/5 08:03
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（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）英國國防大臣希利5至6日訪問華府，將與美國國防部長赫格塞斯會談，重點議題包括烏克蘭和平、以及北大西洋公約組織（NATO）成員國之間的盟友關係。

英國國防部表示，希利（John Healey）訂6日與赫格塞斯（Pete Hegseth）會談，討論英、美、法國及其他歐洲盟友正在擬定的烏克蘭和平計畫。

英美國防首長第一次會晤是在2月中旬烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）布魯塞爾會議期間，當時是英國首度接棒美國，擔任UDCG主席。

英國國防部指出，美國是英國最密切的安全盟友，雙方持續在軍事、情報、先進科技及維和行動等領域進行合作。訪美期間，除了烏克蘭、北約等多邊議題，希利另將與赫格塞斯討論深化英美雙邊安全防衛關係。

就在希利訪美前夕，美國航太巨擘波音公司（Boeing）4日在亞利桑那州（Arizona）生產基地向英方移交一批AH-64E新一代阿帕契（Apache）攻擊型直升機。這是英國陸軍向波音下訂的50架AH-64E最後一批。

英國國防部指出，阿帕契直升機的許多零組件是在英國生產，有75家英國企業參與供應鏈，其中包括33家中小型企業。

希利訪美也正值1月底至2月中，於美國內華達州（Nevada）舉行的第50屆空中作戰聯合演訓「紅旗」（Red Flag）剛結束不久。

由美國空軍於1975年創設的「紅旗」演訓汲取美軍1950至1970年代在越南戰爭的經驗，講求作戰情境高度擬真，被視為全球訓練強度最高、要求最嚴苛的空戰演訓之一，今年在美、英、澳洲參與下，總計動員逾3000名軍事人員。

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訪美期間，希利5日將出席在英國駐美大使華府官邸舉行的美軍陸戰隊成立250週年招待會。

儘管英、美對烏克蘭議題有看法分歧之處，英國首相施凱爾（Keir Starmer）多次強調維持北約大西洋兩岸團結一致，以及美軍對協助確保歐洲安全與烏克蘭長久和平的重要性。（編輯：張芷瑄）1140305

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