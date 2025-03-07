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歐洲拚建軍 義土軍火商合作打造制霸空戰無人機

2025/3/7 04:13（3/7 04:26 更新）
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義大利李奧納多公司執行長辛格拉尼（Roberto Cingolani）（中）與土耳其拜卡科技首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）（左）、執行長拜拉克塔（Haluk Bayraktar）（右）6日舉行記者會，宣布將合作開發高級AI軍用無人機。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年3月7日
義大利李奧納多公司執行長辛格拉尼（Roberto Cingolani）（中）與土耳其拜卡科技首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）（左）、執行長拜拉克塔（Haluk Bayraktar）（右）6日舉行記者會，宣布將合作開發高級AI軍用無人機。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年3月7日
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（中央社記者黃雅詩羅馬6日專電）歐洲掀起強化國防呼聲，義大利旗艦軍武企業「李奧納多」大動作宣布，將與土耳其頂尖無人機公司「拜卡科技」合資，研發尖端軍用AI無人機，打造制霸未來空戰實力；客戶除鎖定歐盟、北約，也放眼全球市場。

美國總統川普暫停軍援烏克蘭，並要求歐洲國家增加國防支出，歐洲如何整軍經武成各國焦點。李奧納多公司（Leonardo）執行長辛格拉尼（Roberto Cingolani）坦言，他完全能理解，為何有人質疑美國納稅人要砸錢防衛歐洲的邊界，「和平不是免費的，歐洲需要作好自己的本份，成為美國堅強的夥伴。」

辛格拉尼今天與拜卡科技（Baykar Technology）首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）、執行長拜拉克塔（Haluk Bayraktar）在羅馬舉行國際記者會，共同宣布此項合資計劃，並評估未來10年歐洲無人機市場價值將高達1000億美元。

兩家公司今天簽署備忘錄，強調將結合雙方的無人機製造與人工智慧（AI）技術，開發「足以定義空戰未來」的新世代方案。

土耳其拜卡科技開發的攻擊無人機拜拉克塔TB2（Bayraktar TB2）近年多次協助烏克蘭抵禦俄軍，在國際聲名顯赫。此外，塞爾柱克是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的女婿，讓拜卡科技更添厚實政商關係。

辛格拉尼表示，拜卡科技能製造各尺寸無人機，包括像「歐洲戰機」（Eurofighter）這種規格的大型無人戰鬥機，雙方研發的新款無人戰機，未來可望跟最先進的第五代、第六代戰鬥機搭配作戰，這是目前軍武市場缺乏的產品，有極大開發空間。

辛格拉尼表示，他已與義大利軍方高層初步開會，了解陸海空各軍種所需的無人機規格，「我們必須準確了解軍方體系的需求，才能快速有效壯大國防實力。」

為追求國防自主，德、法、西、義在2021年宣布歐洲無人機（Eurodrone）計畫，擬研發新的軍用無人機，規劃2028年開始服役。

辛格拉尼認為，歐洲無人機計畫可持續推動，但遠遠不夠，「我們處在歷史關鍵時刻，沒人想看到歐洲被其他大陸擠扁、邊緣化。」他強調，歐洲另一個該積極投資的領域是航太，強化衛星通訊也有助無人機應用。

塞爾柱克表示，拜卡科技生產的無人機出口到全球30多個國家，公司9成利潤來自出口，他認為無人戰鬥機將是未來空戰的關鍵，「因為養成一個厲害的戰鬥機師要花許多時日，但靠人工智慧操縱的戰機，不會計算出錯，更不會因為遲疑錯過時機。」

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塞爾柱克舉例，現在手機程式就能輕易打敗西洋棋大師，機器製造的成衣，也比手工縫紉更能量產及快速，「只要能把人類優越機師的能力轉化成AI程式，未來空戰就會像下西洋棋，不必再面對訓練機師的龐大成本壓力。」

拜拉克塔表示，兩公司合資研發包括3大方向，武裝偵查無人機、滯空攻擊彈藥（loitering munitions，又稱自殺無人機），以及無人戰鬥機。著眼日英義正聯合開發新世代戰機，展開全球作戰空中計畫（Global Combat Air Programme，GCAP），他相信開發與GCAP等新世代戰機搭配的無人戰機，將變得愈來愈重要。（編輯：楊昭彥）1140307

義大利李奧納多公司執行長辛格拉尼（Roberto Cingolani）6日在記者會中表示，和平不是免費的，歐洲有義務加強自身防衛。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年3月7日
義大利李奧納多公司執行長辛格拉尼（Roberto Cingolani）6日在記者會中表示，和平不是免費的，歐洲有義務加強自身防衛。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年3月7日
土耳其拜卡科技（Baykar Technology）首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）6日在記者會表示，無人戰鬥機將是決定未來空戰勝負的關鍵角色。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年3月7日
土耳其拜卡科技（Baykar Technology）首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）6日在記者會表示，無人戰鬥機將是決定未來空戰勝負的關鍵角色。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年3月7日
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