紐時：美國80年建構國際架構 川普50天革命拆解

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（中央社記者廖漢原紐約12日專電）「紐約時報」報導，美國總統川普上任50天，從烏克蘭戰爭轉向、揚言奪取格陵蘭、向鄰國課徵高關稅等，都顯示美國外交政策已根本改變，這是一場革命，與盟友互信破裂將難以修復。

曾經採訪6任美國總統，去年出版外交書籍「新冷戰」（New Cold Wars）的紐時（New York Times）資深記者桑格（David Sanger），從權力、金錢、領土角度分析，川普上任50天震驚各界，美國在2戰後80年來建立的國際架構顯得如此脆弱，川普動用權力發動「革命」攻擊全球。

分析指出，短短50天，川普掏空美國辛苦建立的國際體系，過去沒有一位美國總統曾如此作為。他欠缺戰略思維，烏戰選擇另一邊，不再援助遭侵略的新興民主國家，但在聯合國毫不猶豫與俄羅斯及北韓同一陣線，反對美國傳統盟友贊成的決議案，更威脅控制巴拿馬運河、格陵蘭、加薩，甚至鄰國加拿大。

川普認為盟邦是附著在美國經濟的吸血蟲，北大西洋公約組織（NATO）成員國法國已討論擴大小型核保護傘至全歐，波蘭也考慮建立核武。

桑格指出，至少4年或更多年後才知道改變是否為永久，舊防衛體系是否會傾覆。美國的西方盟友目前可能得離開以美國為中心的體系尋找出路。川普打掉舊制度卻未提出新架構，安於19世紀大國領袖外交，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平直接對話，其他中小型國家靠邊站。

曾提出軟實力的外交學者奈伊（Joseph Nye）說：「川普沉迷於盟邦搭便車的問題，忘了美國擔任駕駛才符合國家利益。」

前美國駐中國及北約大使伯恩斯（Nicholas Burns）指出，川普外交政策是戰略調整還是革命？看來已是一場革命。美國與北韓、伊朗在聯合國對俄羅斯侵略烏克蘭表決上反對盟邦提案，還威脅拿走盟國領土，信任破裂恐永難回復，有些事已徹頭徹尾改變了。

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川普就職前在一場記者會提到巴拿馬運河、格陵蘭、加拿大震驚各方，但他是來真的。美國國際發展總署（USAID）已被撤除，聯邦資助的跨黨派機構美國和平研究所（United States Institute for Peace）、國家民主基金會（National Endowment for Democracy）等恐怕也凶多吉少。

美國民眾與盟邦早前可能認為川普將依循其首任期方向處理外交事務，「川普革命」才因此造成劇烈震撼。國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾指川普對俄羅斯所為是為拆解俄中聯盟，但桑格認為，至今沒有證據顯示這會有效果。（編輯：唐佩君）1140313