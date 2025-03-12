歐盟批川普加徵鋼鋁稅不智 提2階段反制標榜聰明對應

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（中央社記者田習如布魯塞爾12日專電）歐盟針對今天生效的美國鋼鋁關稅提出兩階段反制關稅，包括受影響貿易價值與受美國衝擊的金額相對應，反制產品也「對美打擊多、對歐損害少」。歐盟官員稱此為聰明回應，直言美國無差別加稅作法不智。

美國政府對進口鋼鋁產品全面徵收25%關稅自12日美東時間凌晨生效，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在中歐時間上午6點，即生效後1小時提出正式回應。

針對美國鋼鋁稅估計將衝擊歐盟出口產品價值280億美元（約新台幣9225億元），歐盟的反制措施也以價值260億歐元（約新台幣9357億元）的美國進口品為範圍。

根據執委會說明文件，第一階段將在4月1日恢復在川普第一任期間，歐盟針對當時美國鋼鋁稅的反制關稅。2018年川普祭出鋼鋁關稅10%，歐盟對美進口價值28億歐元的產品採取反制關稅並立即生效，該措施後來在拜登（Joe Biden）上任美國總統後暫停。

當時歐盟反制關稅原本還有第2波，但未及實施，這次歐盟不但恢復當年暫停的反制關稅，也將落實該項價值36億歐元產品的反制關稅。

由於川普2.0的鋼鋁關稅稅率提高到25%，且影響產品範圍更大，影響歐盟對美出口額約180億歐元，因此歐盟還將在4月中祭出第2階段反制關稅，以使反制金額與美國關稅相對應。

歐盟資深官員在上午對媒體的匿名簡報會指出，歐盟出口到美國的鋼鋁產品與加拿大、中國不同，許多是僅使用部分鋼、鋁材料的高階產品，但美國全面性加稅，「我們不認為（美國作法）聰明，但我們的回應措施則力求聰明」。

執委會文件指出，美國這次鋼鋁關稅涵蓋廚具等家用品，以及只部分用到鋼鋁材料的機械、健身器材、電器或家具。

前述官員表示，歐盟選擇對美反制的產品是盡量對美國打擊多，但對歐盟影響少的對象，例如若對美國出口到歐盟的黃豆加關稅，歐盟還有阿根廷的產品可替代。

執委會的第2階段措施尚未決定對哪些美國進口產品進行反制，將自今天起向產業界等利害關係人徵求意見，兩週後再彙整作出決定。不過執委會已建議反制對象可納入美國的紡織品、木製品、皮件，以及農產品如牛肉、堅果、乳製品等。

根據執委會數據，這次美國鋼鋁關稅影響歐盟對美出口額約5%，總計將使貿易業者額外負擔60億歐元的稅金。

歐洲議會（European Parliament）貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）上午也批評美國鋼鋁關稅「特別糟，（因為）針對美國貿易夥伴，任意設定，沒有法律和經濟的正當性，並且無法解決非市場性的產能過剩，這才是大西洋鋼鐵和鋁業面臨的主要問題」。

歐盟圈內人士所謂「非市場性的產能過剩」，主要指涉對象就是中國將過度生產的鋼鐵等產品輸出海外，歐盟一直擔心川普限制中國產品進口，將使歐盟市場被更多中國貨淹沒。

朗吉支持歐盟反制，但仍希望美國懸崖勒馬，他說美國要作出選擇，是進一步製造貿易混亂，還是共同擴大商業機會，「無論哪個選擇，歐盟都準備好因應」。

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目前歐盟仍不放棄與美國協商停止關稅戰，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）宣布責成負責貿易政策的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）與美國密切溝通。

不過，2月曾赴美與川普政府貿易官員談判的塞夫柯維奇，在10日坦言當時進展不順，「最終，一個巴掌拍不響。 美國政府似乎沒有想要（與歐盟）達成協議。」（編輯：高照芬）1140312