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川普對鋼鋁課徵25%關稅生效 物價恐蠢蠢欲動

2025/3/12 14:34（3/12 15:16 更新）
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川普對鋼鋁課徵25%關稅，很可能將使家電、汽車及飲料罐等各種產品製造成本提高。（圖取自Unsplash圖庫）
川普對鋼鋁課徵25%關稅，很可能將使家電、汽車及飲料罐等各種產品製造成本提高。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普對進口鋼鋁徵收關稅措施今天生效，先前的豁免、免稅配額和產品排除措施均已到期。川普進一步重新調整全球貿易規範，以利美國發展。

法新社報導，川普對鋼鋁課徵25%關稅，很可能將使家電、汽車及飲料罐等各種產品製造成本提高，進而推升消費者物價。

智庫「卡托研究所」（Cato Institute）研究員派卡德（Clark Packard）告訴法新社：「要是馬上就看到關稅反映在物價上，我也不會太驚訝。」

派卡德還說，汽車製造以及涵蓋住宅和商業建築的營造業屬於美國最大的鋼鐵用戶。

路透社提到，鋼鋁關稅生效前出現一些插曲，川普昨天揚言將對加拿大的鋼鋁關稅倍增至50%。

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然而在加拿大安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）同意暫停對輸往美國3州電力徵收25%附加費的決策後，川普撤回上述計畫。

福特表示，他明天會與加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）一同飛到華府，將與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和其他川普政府官員會談，討論美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）調整事宜。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140312

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