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川普鋼鋁關稅生效 歐盟4月將祭反制關稅

2025/3/12 14:16
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（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天在聲明中說，歐盟下個月起將對價值260億歐元（約新台幣9400億元）的美國商品徵收反制關稅，以回應美國對鋼鋁徵收關稅。

路透社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）說，將於4月1日結束目前對美國產品暫停加徵關稅的措施，到了4月中旬將提出針對美國商品的新一輪反制措施。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中表示：「這符合美國關稅經濟範圍。我們的反制措施將分兩步驟推出。從4月1日開始以及4月13日起全面實施。」

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范德賴恩還說：「我們已準備好參與有意義的對話。我已委託貿易專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）恢復與美國會談，探討更好的解決方案。」

美國總統川普對進口鋼鋁加徵關稅措施今天生效，先前的豁免、免稅配額和產品排除措施均已到期。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140312

范德賴恩
面對川普與蒲亭 歐盟國防計畫能否嚇阻俄羅斯使用遭凍結俄資產援烏 法國稱需在歐盟框架內考慮
塞夫柯維奇
歐美貿易談判 歐盟不排除調降美國進口車關稅歐盟年度計畫聚焦簡化法規 印度為地緣政治重點
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