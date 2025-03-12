安大略省停收電力附加費 白宮：加拿大鋼鋁稅降回25%

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓11日專電）美加關稅戰延燒，美國總統川普報復性關稅威脅奏效，加拿大安大略省今天下午同意暫停向美3州徵收電力附加費。白宮隨後表示，明起將對加拿大徵收25%的鋼鋁稅，稅率跟其他國家一樣，而非川普稍早揚言加徵的50%關稅。

白宮發言人德賽（Kush Desai）發表聲明表示，川普（Donald Trump）揚言將對加拿大加徵50%的關稅後，安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）通話並表示將撤回對輸美電力徵收25%的附加費。

德賽指出，美國將自12日凌晨起，針對加拿大及所有其他貿易夥伴徵收25%鋼鋁稅，「沒有例外，也沒有豁免」。

川普上台後狂揮關稅大刀，揚言對加拿大等鄰國加徵關稅。安大略省昨起對輸往美國紐約州、密西根州及明尼蘇達州的電力徵收25%附加費，以報復川普對部分加拿大商品及能源徵收進口關稅。

川普今早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，有鑑於安大略省對輸美電力徵收25%關稅，他已指示美國商務部長對從加拿大進入美國的所有鋼鋁加徵25%關稅，將關稅調升至50%。

這項新措施原本預計明早生效，但過了幾個小時就出現轉折。福特表示，在盧特尼克同意進行雙邊貿易會談後，他將暫停對美國徵收電力附加費。

盧特尼克同時也在社群媒體平台X發布他與福特的共同聲明。根據聲明，盧特尼克與福特針對美加經濟關係進行了富有成效的對話，並同意13日與福特在華府正式會面，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也將參與會談，在美國4月2日實施對等關稅前，共同商討美墨加協定（USMCA）的「更新」內容。

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聲明指出，安大略省也為此同意暫停對紐約州、密西根州及明尼蘇達州徵收25%附加費。

另外，川普關稅威脅造成股市動盪，拖累美股4大指數今天收盤盡墨，延續前一日跌勢，道瓊工業指數甚至大跌近500點。華盛頓郵報（The Washington Post）報導，川普今早威脅提高對加拿大的鋼鋁稅後，又出現一波美股拋售潮。（編輯：唐佩君）1130312