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加拿大準總理卡尼槓上美國威脅：不能讓川普得逞

2025/3/10 08:33（3/10 09:40 更新）
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加拿大前中央銀行總裁卡尼（中），今天高票贏得執政自由黨黨魁之爭，即將成為下一位加拿大總理。（圖取自x.com/MarkJCarney）
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（中央社渥太華9日綜合外電報導）加拿大前中央銀行總裁卡尼（Mark Carney）今天高票贏得執政自由黨黨魁之爭，即將成為下一位加拿大總理，他絲毫不浪費時間，大膽對抗美國總統川普祭出的各項威脅。

法新社報導，根據最後計票結果，59歲的卡尼在自由黨（Liberal Party）領袖爭奪戰中，以85.9%得票率勝出。

卡尼將於接下來數天接替杜魯道（Justin Trudeau）成為黨魁，但他這個位置恐怕坐不了多久。

加拿大今年10月之前必須舉行大選，但卡尼可以於數星期內就宣布提前選舉，而現在有多項民意調查顯示，在野的保守黨（Conservatives）支持率略勝一籌。

卡尼在勝選演說中警告支持者，川普（Donald Trump）治下的美國正尋求取得加拿大的控制權，但絕不能讓他得逞。

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卡尼在投票結果出爐後，於渥太華（Ottawa）告訴群眾：「美國人想要我們的資源、我們的水源、我們的土地和我們的國家。」

他說，川普正在「攻擊加拿大勞工、家庭和企業。我們不能讓他得逞」。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1140310

#加拿大
#美加
#關稅
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