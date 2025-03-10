加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》台灣躍升美國第7大貿易夥伴 雙邊貿易年增24%
首頁 / 國際

加拿大前央行總裁卡尼當選自由黨黨魁 將接替杜魯道出任總理

2025/3/10 07:06（3/10 07:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前加拿大央行總裁卡尼（前中）贏得執政自由黨黨魁之爭，並將接替杜魯道出任總理。（路透社）
前加拿大央行總裁卡尼（前中）贏得執政自由黨黨魁之爭，並將接替杜魯道出任總理。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華9日綜合外電報導）官方結果顯示，前加拿大央行總裁卡尼（Mark Carney）贏得執政自由黨（Liberal Party）黨魁之爭，並將接替杜魯道（Justin Trudeau）出任加拿大總理。

路透社報導，卡尼接任總理的此時，加拿大正處於與長期盟友美國陷入貿易戰的動盪時期，必須盡快舉行大選。

59歲的卡尼在這場有超過15萬名黨員參與投票的選舉中勝出，前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）居次。

google news透過 Google News追蹤中央社

執政超過9年的杜魯道因支持率暴跌，而於1月宣布將辭去黨魁和總理職務，迫使執政的自由黨在最短時間內舉行選舉，找出繼任人選。

卡尼是政治新手，但主張自己是重振自由黨、監督與美國總統川普貿易談判的最佳人選。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140310

影片來源：FRANCE 24 English
加拿大杜魯道9日在黨員集會中落淚。（路透社）
加拿大杜魯道9日在黨員集會中落淚。（路透社）
延伸閱讀
前加拿大央行總裁卡尼參選自由黨魁 主打應對經濟困境重回正軌川普暫緩25%關稅1個月 加拿大維持初步報復性反制北京反制加拿大 官媒：回擊對中加關稅以討好美國杜魯道繼承父親政治衣缽 10年來政壇興衰起伏一次看
卡尼
加拿大自由黨新黨魁將出爐 前央行總裁卡尼可能出線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：