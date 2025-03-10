加拿大前央行總裁卡尼當選自由黨黨魁 將接替杜魯道出任總理

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（中央社渥太華9日綜合外電報導）官方結果顯示，前加拿大央行總裁卡尼（Mark Carney）贏得執政自由黨（Liberal Party）黨魁之爭，並將接替杜魯道（Justin Trudeau）出任加拿大總理。

路透社報導，卡尼接任總理的此時，加拿大正處於與長期盟友美國陷入貿易戰的動盪時期，必須盡快舉行大選。

59歲的卡尼在這場有超過15萬名黨員參與投票的選舉中勝出，前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）居次。

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執政超過9年的杜魯道因支持率暴跌，而於1月宣布將辭去黨魁和總理職務，迫使執政的自由黨在最短時間內舉行選舉，找出繼任人選。

卡尼是政治新手，但主張自己是重振自由黨、監督與美國總統川普貿易談判的最佳人選。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140310

影片來源：FRANCE 24 English

加拿大杜魯道9日在黨員集會中落淚。（路透社）