加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／台中火力發電廠新建工程工地火警 警消搶救
首頁 / 國際
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰2/114
首頁 / 國際

川普暫緩25%關稅1個月 加拿大維持初步報復性反制

2025/3/7 10:10（3/7 10:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為墨西哥、美國與加拿大國旗。（路透社）
圖為墨西哥、美國與加拿大國旗。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社多倫多6日綜合外電報導）兩名加拿大高階政府官員說，雖然美國總統川普暫緩1個月對多項加拿大銷美商品加徵25%關稅，加拿大目前仍維持對美國的初步報復性關稅反制措施。

在各界普遍擔心貿易戰擴大之際，川普今天說，對加拿大和墨西哥多項輸美商品加徵25%關稅的措施已暫緩1個月實施。

兩名加拿大高階政府官員告訴美聯社，加拿大首波回應關稅措施仍將持續。他們因未獲授權公開評論而要求匿名。

加拿大初步實施規模達300億加元（約新台幣6900億元）的報復性關稅措施，適用的美國商品包括柳橙汁、花生醬、咖啡、電器、鞋類、化妝品、摩托車，以及某些紙漿和紙產品。

加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）說，在川普簽署行政命令暫緩課徵部分關稅後，加拿大已暫停實施第2波報復性關稅。渥太華原本計劃3週後針對價值1250億加元的美國電動車、水果蔬菜、乳品、牛豬肉、電子產品、鋼鐵和卡車等商品徵稅。

加拿大人口最多的安大略省省長福特（Doug Ford）今天也表示，為回應川普的關稅計畫，安大略省從本月10日起，將對輸往美國供150萬人用電加價25%。安大略省為美國明尼蘇達州、紐約州和密西根州等地供電。

福特指出，儘管美國暫緩1個月加徵關稅，安大略省仍將維持反制措施。他昨天也說，只要關稅威脅仍在，安大略省就會維持同樣立場。

加拿大卑詩省省長尹大衛（David Eby）表示，未來數天將推法案，讓卑詩省得以向從美國經過卑詩省前往阿拉斯加的商用卡車收費。他說，除非美國取消加徵關稅，否則加拿大不會罷手。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天稍早說，他昨天與川普通電話後，預期兩國在可預見的未來將進入貿易戰。

1名加拿大高階政府官員說，川普在抱怨加拿大乳品業的保護措施時說了粗話，雙方談話變得激烈。這名要求匿名的官員說，杜魯道並未以粗言回敬。

根據川普簽署的行政命令，符合2020年美國－墨西哥－加拿大協定（USMCA）的墨西哥銷美商品將暫緩1個月加徵25%關稅；符合USMCA的加拿大銷美商品也暫緩1個月加徵25%關稅，但美國農民從加拿大進口的鉀肥將被徵收10%關稅，與川普想對加拿大能源產品課徵的稅率相同。

要求匿名的白宮官員告訴記者，約62%的加拿大銷美商品可能仍面臨新關稅，因為這些商品不符USMCA規定；半數墨西哥銷美商品不符USMCA規定，依據川普簽署的命令，也將被徵稅。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

儘管川普聲稱美國不需要加拿大，但美國人每天消費的石油有近1/4來自加拿大。約60%的美國原油進口來自加拿大，85%的進口電力也來自加拿大。

加拿大也是美國最大的鋼、鋁和鈾的外國供應者，並蘊藏美國國防部急需且以國家安全為由投資的34種關鍵礦物和金屬。美加每天約有價值近36億加元的貨物和服務往來。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140307

延伸閱讀
關稅戰恐推升物價 美國4/2前暫緩對加、墨部分商品課稅川普關稅威脅下 1月美國貿易逆差暴增34%至歷史新高美國安局前主管：川普大裁員對網路安全具毀滅性影響華爾街日報：川普最快3/6發布行政命令廢教育部
川普
川普對美日安保條約表不滿 恐將迫使日本增軍費川普政府削減支出 考慮關閉部分美國駐外領事館
杜魯道
川普：杜魯道渲染加美貿易戰 是為「保住權力」應美國三大車商請求 川普同意延緩徵加墨汽車關稅
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國對墨西哥部分商品關稅暫緩 汽車業農產品成談判重點
27
更多編輯台推薦新聞：