川普暫緩25%關稅1個月 加拿大維持初步報復性反制

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（中央社多倫多6日綜合外電報導）兩名加拿大高階政府官員說，雖然美國總統川普暫緩1個月對多項加拿大銷美商品加徵25%關稅，加拿大目前仍維持對美國的初步報復性關稅反制措施。

在各界普遍擔心貿易戰擴大之際，川普今天說，對加拿大和墨西哥多項輸美商品加徵25%關稅的措施已暫緩1個月實施。

兩名加拿大高階政府官員告訴美聯社，加拿大首波回應關稅措施仍將持續。他們因未獲授權公開評論而要求匿名。

加拿大初步實施規模達300億加元（約新台幣6900億元）的報復性關稅措施，適用的美國商品包括柳橙汁、花生醬、咖啡、電器、鞋類、化妝品、摩托車，以及某些紙漿和紙產品。

加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）說，在川普簽署行政命令暫緩課徵部分關稅後，加拿大已暫停實施第2波報復性關稅。渥太華原本計劃3週後針對價值1250億加元的美國電動車、水果蔬菜、乳品、牛豬肉、電子產品、鋼鐵和卡車等商品徵稅。

加拿大人口最多的安大略省省長福特（Doug Ford）今天也表示，為回應川普的關稅計畫，安大略省從本月10日起，將對輸往美國供150萬人用電加價25%。安大略省為美國明尼蘇達州、紐約州和密西根州等地供電。

福特指出，儘管美國暫緩1個月加徵關稅，安大略省仍將維持反制措施。他昨天也說，只要關稅威脅仍在，安大略省就會維持同樣立場。

加拿大卑詩省省長尹大衛（David Eby）表示，未來數天將推法案，讓卑詩省得以向從美國經過卑詩省前往阿拉斯加的商用卡車收費。他說，除非美國取消加徵關稅，否則加拿大不會罷手。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天稍早說，他昨天與川普通電話後，預期兩國在可預見的未來將進入貿易戰。

1名加拿大高階政府官員說，川普在抱怨加拿大乳品業的保護措施時說了粗話，雙方談話變得激烈。這名要求匿名的官員說，杜魯道並未以粗言回敬。

根據川普簽署的行政命令，符合2020年美國－墨西哥－加拿大協定（USMCA）的墨西哥銷美商品將暫緩1個月加徵25%關稅；符合USMCA的加拿大銷美商品也暫緩1個月加徵25%關稅，但美國農民從加拿大進口的鉀肥將被徵收10%關稅，與川普想對加拿大能源產品課徵的稅率相同。

要求匿名的白宮官員告訴記者，約62%的加拿大銷美商品可能仍面臨新關稅，因為這些商品不符USMCA規定；半數墨西哥銷美商品不符USMCA規定，依據川普簽署的命令，也將被徵稅。

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儘管川普聲稱美國不需要加拿大，但美國人每天消費的石油有近1/4來自加拿大。約60%的美國原油進口來自加拿大，85%的進口電力也來自加拿大。

加拿大也是美國最大的鋼、鋁和鈾的外國供應者，並蘊藏美國國防部急需且以國家安全為由投資的34種關鍵礦物和金屬。美加每天約有價值近36億加元的貨物和服務往來。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140307