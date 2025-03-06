華爾街日報：川普最快3/6發布行政命令廢教育部

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，據知情人士說法，預料美國總統川普最快明天會發布一道旨在廢除教育部的行政命令，指示教育部長「採取一切必要措施確保關閉教育部的工作順利進行」。

華爾街日報看過這項命令的草稿，內容指示教育部長麥馬洪（Linda McMahon）「在法律允許的最大範圍內，採取一切必要措施確保關閉教育部的工作順利進行」。

這道行政命令在川普與前朝政府交接期間就已著手籌備。華爾街日報2月初曾報導，政府官員正在考量這項舉措。

命令的草稿寫道：「透過聯邦計畫和資金掌控美國教育的實驗，以及那些計畫和資金所支持、不需負責任的官僚，辜負了我們的孩子、我們的教師和我們的家庭。」華爾街日報看過的草稿被標示為「預先決定」（pre-decisional），顯示內容可能調整。

白宮未回應置評請求。

麥馬洪獲聯邦參議院確認出任教育部長後，3日晚間隨即在致員工電子郵件中提到接下來的行動，稱她會「將教育送回各州」。她表示，川普和美國選民「已經賦予我們快速且負責任地完成消除這裡官僚臃腫的任務」。

法律專家曾表示，要全面解散教育部須在參院取得避免「阻撓議事」（filibuster）手段的60票支持。教育部管理的主要計畫包括提供身心障礙學生和學生貸款的資金，這已在法律中明定，而且具有熊厚民意基礎。但這項行政命令草稿卻沒有提及國會。

川普政府已經採取一系列措施削弱教育部，不僅解僱試用期員工，也提供其他員工優離計畫，還暫停部分民權執法工作，並取消許多與研究和教師品質有關的補助與合約。

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政府也利用教育部的民權事務部門，企圖根除大學校園內的反猶太主義、為跨性別學生提供住宿，以及「多元、公平及包容」（DEI）計畫。

教育部截至去年約有4500名員工，是規模最小的內閣層級機關。民調顯示，多數美國民眾對廢除教育部一事持懷疑態度，民主黨人也紛紛反對這項構想。（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1140306