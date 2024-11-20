麥馬洪將掌美國教育部 從摔角界跨足政壇

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）世界摔角娛樂公司前執行長琳達．麥馬洪一直出現在美國準總統川普起起伏伏的從政之路，曾在川普首任時入閣，並在他競選時成了金主，如今獲選執掌川普揚言廢除的教育部。

綜合法新社與美聯社報導，川普稱琳達．麥馬洪（Linda McMahon）是「家長權的強力倡導者」，並在聲明中說：「我們將把教育權責下放各州政府，琳達將帶頭努力。」

川普將於明年1月重返白宮，而麥馬洪是川普交接團隊的共同主席，這個團隊負責填補政府4000個職位。

川普提到麥馬洪在教育方面的經驗時說，她進入康乃狄克州教育委員會（Connecticut Board of Education）兩年，並曾在私立天主教學校聖心大學（Sacred Heart University）的信託委員會任職16年。

麥馬洪2009年離開世界摔角娛樂公司（World Wrestling Entertainment, WWE）競選聯邦參議員失利，之後成為川普的一大金主。

自2021年起，麥馬洪在與川普結盟的保守派智庫美國優先政策研究所（America First Policy Institute）中擔任美國工人中心（Center For The American Worker）主席。

競選期間，川普承諾當他重返白宮時將廢除聯邦教育部。他9月在威斯康辛州的造勢活動上說：「我一直都這麼說。我超想重返白宮做這件事。我們最終將廢除聯邦教育部。」

川普沒有解釋他將如何撤除教育部。美國教育部是國會於1979年成立，可能需要國會批准才能廢除。

麥馬洪在密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會上表示，她覺得自己「很榮幸可以稱川普為同事、上司，還有朋友」。

麥馬洪與川普的淵源可追溯於她進入職業摔角業的歲月，她說自己是在擔任WWE執行長期間第一次見到川普。

2017年，當川普還是實境秀節目「誰是接班人」（The Apprentice）明星時，他曾出現在「摔角狂熱」（WrestleMania）節目上。這位身價億萬的娛樂大亨在根據腳本精心安排的搏鬥橋段中，以身體衝撞麥馬洪的先生、傳奇摔角推廣者文斯．麥馬洪（Vince McMahon），並在電視實況轉播期間，在摔角擂台中間把文斯的頭剃個精光。

2017年，麥馬洪獲任命為小型企業署（Small Business Administration）署長的人事案過關。小型企業署負責支持美國數以百萬計小型企業，向雇用美國約一半民間部門勞工的企業提供融資與救災，並監督政府官員遵守合約法的情況。

離開小型企業署後，麥馬洪擔任挺川普的超級政治行動委員會（super PAC）「美國優先行動」（America First Action）主席。

川普任命麥馬洪出任教育部長時，提到她在企業界的經驗，協助世界摔角娛樂公司成長茁壯。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131120