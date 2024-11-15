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馬斯克入川普內閣被稱「共同總統」 世界首富將改革美政府效能

2024/11/15 10:07（11/15 10:43 更新）
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10月5日世界首富馬斯克（右）在美國賓州巴特勒為川普（左）站台。（路透社）
10月5日世界首富馬斯克（右）在美國賓州巴特勒為川普（左）站台。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓14日專電）川普明年就任總統後，世界首富馬斯克將主導提升政府效能的改革。川普的孫女說他晉升爲家族的「叔叔」，幕僚戲稱他是「共同總統」，顯示馬斯克對川普的影響力不容小覷。

川普（Donald Trump）日前宣布，馬斯克（Elon Musk）、拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將在新政府領導「政府效率部」。馬斯克是電動車大廠特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）、社群媒體X的老闆。

根據富比世雜誌（Forbes）14日的統計，馬斯克擁有3037億美元（約新台幣9兆8902億元）的淨資產，居「即時億萬富翁排行榜」之冠。投資生技業致富的拉馬斯瓦米是身價超過10億美元的億萬富翁，排名為2726。

掌體制外效能部 拆除官僚機構、減少浪費開支

川普宣布派任2人時說，他們將從「政府外部」對白宮及白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）提供建言。白宮管理及預算局是白宮的重要機構，負責制定、執行聯邦預算，管理各機構績效等工作。

綜合美媒報導，「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）未來會如何運作仍不清楚。在聯邦政府工作，依法須揭露財產與利益往來關係，馬斯克、拉馬斯瓦米若不進聯邦政府，就不會受到規範。

根據川普的聲明，他希望馬斯克、拉馬斯瓦米領導的「政府效率部」能幫他「拆除政府官僚機構、削減多餘的法規、減少浪費開支，並重組聯邦機構」，對那些在體制內搞浪費的人來說，將會感到震撼，「這種人還不少」。

川普說，「政府效率部」可在2026年7月4日（美國獨立250週年）前，重建一個有較高效率、較不官僚的小政府。大約他上任後18個月的時間。

助選大贏家 川普幕僚憂馬斯克權力大

馬斯克是川普超級助選員，美國國家廣播公司（NBC）報導，馬斯克的「超級政治行動委員」花約1.52億美元為川普及共和黨候選人助選，資金多來自馬斯克。美媒普遍認為，他的付出「獲得回報」。德國之聲（DW）形容他是這次大選的大贏家。

川普勝選後，多數時間在佛羅里達州的渡假莊園組閣，馬斯克也一直在那。他日前在X平台分享他帶著小兒子與川普家人的大合照。川普的其中一名孫女也在X平台貼上她與馬斯克的照片，說馬斯克晉升為家族的「叔叔」。

有媒體稱馬斯克是「影子總統當選人」。有川普核心幕僚形容，馬斯克就像是個「共同總統」（co-president）。資深科技記者史威瑟（Kara Swisher）也說，有不安的川普圈內人找她討論馬斯克，直說「很怪」。

史威瑟對美國有線電視新聞網CNN說，馬斯克像是「不願離開的客人」，他在南非出生，沒有資格選美國總統，但是他想要影響力，他會利用現在的機會盡可能影響川普，「這一切總是圍繞著馬斯克想要什麼，記住這一點」。

重要會談他都在 川普戲稱：擺脫不了馬斯克

馬斯克13日也出席川普與聯邦眾議院共和黨領袖的閉門聚會。媒體報導，川普公開說，「Elon不回家，我擺脫不了他」，「至少在我不喜歡他之前」。有媒體解讀為川普羞辱馬斯克，也有媒體引述眾議員的說法指出，川普是在開玩笑。

近日土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說，他致電恭喜川普勝選時，正是川普在吃晚餐的時間，馬斯克也參與對談。馬斯克也另外參與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與川普的電話談話。

美國聯邦政府一年預算約6兆5000億美元。馬斯克在選戰期間說，他可以消減2兆美元。他也說，要把聯邦政府機構數，從目前超過400個縮減到剩下99個。

拉馬斯瓦米近日在X平台指出，將「大幅縮減」政府規模，他也說，一個高效率的政府容不下因「多樣性、公平性與包容性」計畫（DEI）所造成的膨脹。DEI是促進各族群、群體公平受僱於聯邦政府的包容計畫。

他去年參加共和黨總統初選時就主打小政府的政見，口號是「關掉它」（SHUT IT DOWN），主張廢除聯邦調查局（FBI）、國稅局（Internal Revenue Service）教育部、美國核子管理委員會（Nuclear Regulatory Commission）。

馬斯克與聯邦機構合約多 利益迴避受關注

美媒分析指出，政府組織的改革，須經國會通過。有專家對於要找到能節省2兆美元的空間感到懷疑。經濟學家哈伯德（Glenn Hubbard）對CNN說，這約占總預算的1/3，如果利息、社福、國防支出都不能少，不太可能做到。

馬斯克在川普政府的角色，也引起一些關於利益衝突的質疑。

紐約時報（The New York Times）日前報導，SpaceX去年與五角大廈等17個聯邦機構簽訂近百份合約，總價值30億美元。馬斯克的公司也正面臨20項政府的調查或審查，包括火箭發射對環境的影響、特斯拉電動車的安全疑慮等。

紐時指出，馬斯克主導政府改造，等於讓他有權力管理那些監管他公司的機構，代表他可能會利用這個權力，做出對自己公司有利的決定，有潛在利益衝突。

其中一個例子是，聯邦航空總署（FAA）9月宣布，SpaceX在2023年兩次發射火箭違反程序，因此處以63.3萬美元的罰款。馬斯克指責FAA「過度管制」，說要對FAA提告。外界關注，他如果掌握組織改革的大權，難以避免會有自己的利益考量。（編輯：周永捷）1131115

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