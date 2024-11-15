長期反疫苗 小羅勃甘迺迪獲川普提名掌衛生部

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國準總統川普今天宣布將任命反疫苗行動人士和陰謀論者小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）為衛生部長，川普在社群平台Truth Social表示，他對這項提名感到「興奮」。

法新社報導，自上週勝選以來，共和黨籍的川普迅速推出意在劇烈改變美國政府的執政團隊，展開一場震撼人心的政治行動，他選擇的一些高層官員，包括由電視新聞主播出任國防部長，以及由捲入性醜聞的盟友擔任司法部長等，都讓華府深感不安。

小羅勃甘迺迪出身於著名政治世家，長期投入環保運動，今年8月宣布停止競選總統，轉挺川普。

川普先前表示，他要小羅勃甘迺迪「放手做」以改變醫療保健事務。

70歲的小羅勃甘迺迪曾發布自己赤裸上身的照片炫耀舉重能力，他認為美國人的飲食、運動和用藥方式需要根本改變。

這項人事案若獲得共和黨占多數的聯邦參議院通過，小羅勃甘迺迪將執掌衛生及公共服務部（Health and Human Services Department）。

78歲的川普同意小羅勃甘迺迪的許多論點，稱「美國人被工業食品集團和製藥公司壓垮，他們從事欺騙、發布錯誤和虛假的資訊」。

川普說：「甘迺迪先生將讓這些機構恢復黃金標準科學研究的傳統，重新成為透明度的燈塔，以結束慢性病流行。」

小羅勃甘迺迪曾宣傳醫學陰謀論，包括證實為假的兒童疫苗導致自閉症的說法、聲稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗會致命等，因此這項提名預計將遭遇強烈反對。

川普還未宣布制定稅收和貿易政策的財政部長和商務部長人選，也未透露教育部長人選；他曾表態有意廢除教育部。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1131115