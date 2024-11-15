加巴德獲提名任美情報總監 專家憂缺乏經驗

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統當選人川普選擇前民主黨籍聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）出任國家情報總監，震撼了國家安全圈子，令人更擔心龐雜的情報圈將成為愈來愈政治化的地方。

路透社報導，加巴德缺乏深厚的情報相關經驗，也有些人認為她對俄羅斯與敘利亞態度溫和。這項任命與其他數起川普提議的高層官員人事案一樣，顯示他在思考新政府組成之際，可能將個人忠誠置於能力之上。

現任和卸任情報官員與獨立專家說，衍生的風險包括這些高層顧問可能會依據他們認為川普想聽哪些意見，而將全球威脅的扭曲觀點灌輸給川普，以及外國盟友可能不願分享重要資訊。

一名西方國家的安全消息人士認為，共和黨籍的川普明年1月就職後，情報分享一開始可能減緩，恐怕會影響美、英、加拿大、澳洲、紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）。

這名消息人士說，美國盟友擔憂的是，川普的人事任命全都朝向「錯誤的方向」。

川普的政權交接團隊尚未回覆置評要求。

在美國情報網絡內外，許多憂慮聚焦在川普選擇由43歲的加巴德出任國家情報總監，尤其因為加巴德在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，似乎較支持俄羅斯。

川普雖也提出一些較傳統的人事任命決定，例如由聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，但他提名加巴德執掌國家情報，連共和黨一些圈內人都感到意外。這項人事案還須經聯邦參議院同意，屆時加巴德在聽證會上可能要面對嚴格盤問。

加巴德於2022年退出民主黨，她曾因批評總統拜登支持烏克蘭而引發爭議，有若干批評者指責她拿俄方宣傳照本宣科。

她也反對美軍在前總統歐巴馬執政時期干預敘利亞內戰，並於2017年會晤俄羅斯支持的敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），而美國早在2012年就與阿塞德斷絕所有外交往來。

一名不願具名的情報官員說，加巴德獲得提名，令情報幹部心生警惕，他們不確定加巴德有多堅持自己的一些地緣政治觀點，無論她是得到錯誤資訊，或只是附和川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的支持者。

加巴德昨晚接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「要改變華府的『沼澤』（swamp，指腐敗政治生態），當然會有一些阻力。」她說，選民給了川普「難以想像的權力」去撤銷拜登的政策，但沒有提到細節。

一名歐洲高階情報官員說，歐洲聯盟各國機構「將務實處事，並準備好適應改變」，還說「目前沒有恐慌的氛圍」。

一些分析師認為，川普提名雷克里夫（John Ratcliffe）執掌中央情報局（CIA），可能減緩對加巴德的疑慮。雷克里夫曾任國會議員，並在川普第一次執政的末期擔任國家情報總監。

雷克里夫與川普關係親近，預計不會太反對川普的政策，但一般認為他不是個煽動性人物，且可能以中情局局長身分制衡加巴德。加巴德將監管18個情報機構，其中以中情局居首。

加巴德必須獲得參議院多數同意才能正式成為國家情報總監。共和黨在明年1月展開的新會期，至少可取得100席中的52席多數，過去也一向聽從川普的意見，因此加巴德很有可能獲得這個職位。

一名曾在全球若干多事之地效力的美國前情報人員說：「我們的盟友和敵人一樣密切關注，他們想知道這一切對這個全球情報蒐集分析的優異國家來說意味著什麼。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1131115