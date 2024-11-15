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美國新內政部長人選 川普點名北達科他州長柏根

2024/11/15 13:45（11/15 14:27 更新）
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川普14日表示，北達科他州長柏根（圖）將成為他的內政部長提名人選。（路透社）
川普14日表示，北達科他州長柏根（圖）將成為他的內政部長提名人選。（路透社）
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（中央社佛州棕櫚灘14日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天表示，北達科他州長柏根（Doug Burgum）將成為他的內政部長提名人選。

路透社報導，川普今天身穿燕尾服出席在佛羅里達州私人海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的宴會。他在宴會上說，柏根「將執掌內政部，一切將會非常棒」，還說他將在明天正式宣布此事。

現年68歲的富人柏根曾是軟體公司主管，先前將自己描繪成傳統、有商業頭腦的保守派。他曾與川普競爭共和黨總統候選人提名，後來退出並成為川普的忠實支持者，不僅現身募款活動，還上電視為川普宣傳。

科技業富豪馬斯克（Elon Musk）、影星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）和即將上任的川普政府成員今天都出席宴會。川普在宴會上讚揚他的新內閣人選，並發表談話。

他說：「沒有人知道我們會以那樣的方式勝選。」

內政部長將監督管理聯邦和部落土地使用的政策，預計柏根將奉命增加聯邦土地和水域的石油、天然氣和礦產產量。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1131115

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