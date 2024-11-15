路透：盧比歐接國務卿 美對中強硬將遠超貿易關稅領域

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國準總統川普（Donald Trump）13日延攬對中鷹派的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）任國務卿，顯示川普對中國的政策將會採取更強硬的立場，不會僅限於貿易和關稅領域。

路透社報導，除了盧比歐，川普還擇定共和黨籍聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任白宮國家安全顧問，並欽點前國家情報總監（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）執掌中情局（CIA）；這些人事任命可能令中國感到不快。

這些人事布局表明川普想徹底改變拜登政府在許多議題面對北京時採取的「管控競爭」方式，包含對台支持和中國在美國芬太尼（Fentanyl）危機中扮演的角色。

共和黨人批評拜登對中國的立場太過懷柔。專精中國事務的前美國外交官方大為（David Firestein）表示，盧比歐「打從心底認為中國是美國的敵人」，「這將影響他所有與中國有關的舉措」。

盧比歐幾乎篤定獲得聯邦參議院首肯、出任國務卿，他是參議院外交委員會及情報委員會的資深成員。

反共立場鮮明的盧比歐長期關注中國的人權狀況，他在2020年8月因對香港民主運動的支持而遭中國列入制裁名單，且曾被中國官媒點名批判。

這將是中國首次對一位美國國務卿實施旅行限制，對北京可能如何與川普新政府打交道構成初步考驗。

中國駐美大使館未對盧比歐受到北京制裁或他將接任國務卿一事發表置評，但大使館發言人劉鵬宇表示，北京期待與美國新政府合作，推動兩國關係「朝穩定、健康及長遠的方向發展」。

數度稱讚中國國家主席習近平的川普，將給予盧比歐多少空間對北京採取限制措施仍不得而知，尤其是那些與他的政府其他目標相抵觸的限制。

報導指出，盧比歐還會緊盯中國，將其視為國安威脅。最有可能激怒中國的是盧比歐對台灣的支持，包括他呼籲美台簽訂自由貿易協定，以及兩國官員之間不受限制的互動。

有分析家認為，北京可能試圖避開盧比歐，讓習近平直接與川普打交道，或與美國其他高階官員接觸。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1131115