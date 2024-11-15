本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽日本6比3擊退韓國 牧秀悟逆轉安、森下翔太開轟
首頁 / 國際
2024美國大選
川普新內閣
新聞專題
川普新內閣2/46
首頁 / 國際

路透：盧比歐接國務卿 美對中強硬將遠超貿易關稅領域

2024/11/15 21:30（11/15 22:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯邦參議員盧比歐將出任國務卿。（路透社）
美國聯邦參議員盧比歐將出任國務卿。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國準總統川普（Donald Trump）13日延攬對中鷹派的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）任國務卿，顯示川普對中國的政策將會採取更強硬的立場，不會僅限於貿易和關稅領域。

路透社報導，除了盧比歐，川普還擇定共和黨籍聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任白宮國家安全顧問，並欽點前國家情報總監（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）執掌中情局（CIA）；這些人事任命可能令中國感到不快。

這些人事布局表明川普想徹底改變拜登政府在許多議題面對北京時採取的「管控競爭」方式，包含對台支持和中國在美國芬太尼（Fentanyl）危機中扮演的角色。

共和黨人批評拜登對中國的立場太過懷柔。專精中國事務的前美國外交官方大為（David Firestein）表示，盧比歐「打從心底認為中國是美國的敵人」，「這將影響他所有與中國有關的舉措」。

盧比歐幾乎篤定獲得聯邦參議院首肯、出任國務卿，他是參議院外交委員會及情報委員會的資深成員。

反共立場鮮明的盧比歐長期關注中國的人權狀況，他在2020年8月因對香港民主運動的支持而遭中國列入制裁名單，且曾被中國官媒點名批判。

這將是中國首次對一位美國國務卿實施旅行限制，對北京可能如何與川普新政府打交道構成初步考驗。

中國駐美大使館未對盧比歐受到北京制裁或他將接任國務卿一事發表置評，但大使館發言人劉鵬宇表示，北京期待與美國新政府合作，推動兩國關係「朝穩定、健康及長遠的方向發展」。

數度稱讚中國國家主席習近平的川普，將給予盧比歐多少空間對北京採取限制措施仍不得而知，尤其是那些與他的政府其他目標相抵觸的限制。

報導指出，盧比歐還會緊盯中國，將其視為國安威脅。最有可能激怒中國的是盧比歐對台灣的支持，包括他呼籲美台簽訂自由貿易協定，以及兩國官員之間不受限制的互動。

有分析家認為，北京可能試圖避開盧比歐，讓習近平直接與川普打交道，或與美國其他高階官員接觸。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1131115

#大使館
#川普
#中國
#拜登
#習近平
#北京
#美國
#路透社
#劉鵬宇
#盧比歐
延伸閱讀
盧比歐掌國務院：執行川普外交政策 美國利益至上盧比歐掌國務院 川普讚盟邦真朋友、強大自由之聲川普欽點鷹派 金融時報：強大軍力作後盾防台海衝突川普2.0紅潮來襲 保護主義再起？對台灣影響彙整一次看川普新內閣鷹派大將受矚 專家：抗中將成生存戰福斯新聞：川普鷹派內閣受台歡迎 對中發強硬訊號
盧比歐
盧比歐將任美國務卿 賴清德4年前出訪兩人曾會晤盧比歐傳將任美國務卿 韓媒評對北韓展現強烈警戒
川普
川普允諾打造強力軍隊並結束俄烏戰爭 但未提細節神基評估歐美製造 因應川普關稅「看誰反應快」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
UCLA教授：美國選後社會對立 文學能建立橋樑
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：