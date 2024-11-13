2022年曾訪台灣 美準國安顧問瓦爾茲：上任將與盟友密切互動

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）2022年曾訪台的眾議員瓦爾茲曾主張，川普應迅速結束加薩及烏克蘭戰事，以便將焦點及軍事資源轉回印太地區，對抗中國。他今天獲任命為「川普2.0」的國安顧問後表示，美國將與盟友保持密切關係，無畏敵手。

共和黨瓦爾茲（Mike Waltz）獲得總統當選人川普任命後透過聲明表示，沒有比捍衛美國國家價值、自由及每位美國人安全還要崇高的使命。

「我們將與川普總統及其團隊攜手因應當今世界不斷變化的挑戰，堅定抵禦企圖破壞我們生活方式的人」。

他說，美國最強大的優勢是蓬勃的經濟及能源主導地位，這將使美國遠離戰爭，再次以強大姿態領導全球。

瓦爾茲在陸軍特種部隊服役27年，期間參與於阿富汗、中東及非洲的戰事而獲4枚銅星勳章，以上校軍階退役，是首位進入國會的陸軍特種部隊老兵，也就是俗稱的「綠扁帽」（Green Beret）。

對中鷹派瓦爾茲是眾議院外國軍事銷售「老虎小組」的一員，曾表示美國提前協助台灣等合作夥伴與盟友武裝至關重要。他也加入眾院協調對中政策的「中國工作小組」（China Task Force）。

瓦爾茲除了曾於2022年訪台外，也在2021年與可能出任國務卿的參議員盧比歐（Marco Rubio）等共同發起「美台公衛保護法案」，要求美國在台協會設立傳染病監控中心，每年挹注近新台幣3800萬元。

法案並要求派美國傳染病專家進駐中心，監控區域公衛情形。

同樣在2021年，他與時任眾議員的蓋拉格（Mike Gallagher）重提「台灣防衛法案」，確保美國具有阻止中國入侵台灣，不會造成既成事實的能力。

這項法案曾於2020年分別在參眾兩院提出，但未能完成立法。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨天報導，瓦爾茲因為帶頭抵制2022年北京冬季奧運，及呼籲針對中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情扮演的角色，對北京祭出懲罰等鮮明抗中立場，激怒中國官媒及官員。

瓦爾茲擔任眾議員期間提出一系列直指中國政府的法案，內容包括對抗北京在印太地區的影響力及「拔掉」中國的開發中國家地位，使北京不得享有優惠待遇。

前白宮官員杜如松（Rush Doshi）今天對英國「金融時報」表示，像盧比歐、瓦爾茲及準聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）這樣的人選，象徵將會有一群人推動強硬而非「交易型」的政策。

杜如松說，這可能代表在盟友關係、人權、科技和台灣問題上，他們會與拜登團隊保持更大的一致性。

「但就像我們上次看到的，人事的影響也僅止於此。川普說了算，對不同意他意見的人，他會毫不猶豫地排除」。（編輯：陳承功）1131113