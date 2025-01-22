川普放行 聯邦執法人員可進入學校教會抓捕非法移民

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）新上任的美國總統川普為兌現競選承諾、大規模驅逐無證移民，將限制執法人員抓人地點的法規一一撤銷，此舉將讓執法官員有權在校園、教會等敏感場所抓捕非法移民。

美聯社報導，今天宣布的這項舉措翻轉了長達10年來的指導方針。舊有方針規定，聯邦層級的美國移民暨海關執法局（ICE）和美國海關與邊境保護局（CBP）不得在敏感場所執行移民法規。

國土安全部今天發布聲明指出，「這項行動授權ICE和CBP所有無畏無懼的男女徹底執行移民法規、抓捕有罪在身的外國人，包括非法穿越我國邊境的殺人犯和強暴犯。罪犯再也不能透過藏身美國的學校和教會來躲避緝捕。」

ICE的舊有指導方針可回溯至2011年；CBP則於2013年發布類似指導方針。

川普2.0政府將掃蕩非法移民列為施政重點，與他2017至2021年首個任期的政策如出一轍。川普20日簽署多項行政命令，其中包括關閉1個讓成千上萬名移民更易入境的應用程式（App）、暫停庇護制度，並加強ICE與地方及州政府的合作。

國土安全部今天這項宣布雖在意料之內，此舉仍讓許多社運與人權組織感到不安。他們認為，移民在教會、學校或醫院被捕、進而遭遣送出境的機會若升高，恐導致他們不敢就醫，就算子女有美國公民身分也不敢讓他們就學，或是無法取得災難救助，日常例行活動的難度都將增加。

根據「敏感場所」指導方針規範，執法人員通常需要事先取得許可，方可在這類場所執行任務，但涉及國安情況則不在此限。

美國許多學校早預料到川普2.0政府將撤銷抓人限制，因此已擬定因應之道。加州官員表示，「除非持有有效法院命令，否則不會允許在校園內執行移民執法」；在伊利諾州芝加哥，公立學校教育委員會（Chicago Public Schools' Board of Education）去年11月就已通過決議，明定校方不會協助ICE執法。

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至於多年來一直視移民躲避ICE緝捕之處的教會，紐約市1間聯合衛理公會（United Methodist Church）的神職人員說：「我們的使命之一就是向新來的和所有其他人伸出援手，並提供安全的落腳處，無論他們的身分為何。」

針對川普2.0政府的新規，這名神職人員說，教會將向官員表明，若無拘票，他們就無權在教會地產展開任何逮捕行動。（譯者：蔡佳敏/核稿：施施）1140122