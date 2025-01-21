川普上任雷厲風行 庇護預約被取消移民落淚懇求

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（中央社墨西哥華雷斯城20日綜合外電報導）美國總統川普今天上任首日宣布大規模打擊移民行動，移民蒂諾柯（Margelis Tinoco）隨後發現她的庇護預約被取消，忍不住落淚。

法新社報導，48歲的哥倫比亞人蒂諾柯與丈夫和兒子從南美洲出發，歷經漫長且危險的旅程。她說：「我不知道我的人生會變得怎樣。」

川普展開個人第2個總統任期時發布一連串公告，目的在大幅減少進入美國的移民人數。他矢言宣布美國與墨西哥邊境進入國家緊急狀態，立即制止「所有非法入境」情事，並展開程序驅逐「數百萬名犯罪的外國人」。

川普宣誓就職後，前任總統拜登政府推出的一款協助處理入境申請的應用程式（App）便連不上線。

蒂諾柯指著手機螢幕上的一則訊息說：「看看上面寫的內容。」這則訊息通知應用程式CBP One的用戶說，現有的預約已被取消。

蒂諾柯懇求說：「拜託憐憫一下，讓我們跨境。」她說，她與家人離開委內瑞拉後，歷經了「6個月的苦難」。

27歲的古巴人培瑞斯（Yaime Perez）也感性地懇求川普。她說：「既然我們來到這裡，請讓我們入境，我們為了來到這裡已付出一切努力，請讓我們進入你們的國家，這樣我們就能改善生活並且精進成為大人物。」

31歲的艾雷拉（Antony Herrera）與妻子和3個孩子從祖國委內瑞拉長途跋涉抵達邊境，卻發現他們的預約已被取消。他說：「我們不知道會發生什麼事。」

川普今天上任後迅速採取行動，恢復他先前執政時的「留在墨西哥」政策。根據當時的規定，在墨西哥邊境申請進入美國的人在他們的申請裁決出爐前不得進入美國。

墨西哥當時同意接收被美國驅逐的非墨西哥移民，以換取川普撤回關稅威脅。目前尚不清楚現任墨西哥政府這次是否會採取同樣的做法。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨西哥將接收被驅逐的墨西哥人，但沒有提及將如何處理其他被美國驅逐的外國人。

薛恩鮑姆恭喜川普就職，並要求美墨之間「對話、尊重與合作」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，為防墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）可能湧入大量移民，蒂華納有關當局上週已先宣布進入緊急狀態。

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根據蒂華納提供CNN的聲明，緊急狀態是一項行政舉措，讓蒂華納得以取得資金來租賃場地，並支付法律服務、人員、設備和用品的費用。

然而蒂華納市長布爾格諾（Ismael Burgueño Ruiz）上週表示，蒂華納「並不感到驚慌」，並稱這項措施是「預防性」，以防川普「真的按照他所說的去做」。布爾格諾說，蒂華納已準備好空間，以防被驅逐者激增。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140121