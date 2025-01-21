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學者：川普上任台面臨軍費壓力 應提大型儎台新軍購

2025/1/21 10:01
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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北21日電）美國總統川普美東時間20日就職，由於川普競選時曾提及台灣應繳「保護費」等言論，針對未來台美軍事交流，學者蘇紫雲分析，台灣應務實檢視可提升的國防預算，向美方提出例如軍艦等大型儎台新軍購，而美軍協訓國軍預期將會擴大。

川普（Donald Trump）去年9月接受華盛頓郵報專欄作家狄森（Marc Thiessen）訪問時提及，中國終究會攻打台灣，但不會在他任內發生，台灣的國防支出不夠，應該提高到GDP（國內生產毛額）的10%；川普去年10月接受podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪問時再次提及，台灣若要美國保護，就應該支付保護費。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問表示，川普商人背景，強調買賣雙方需公平，在台灣對美國貿易順差年逾500億美元的情況下，且川普第一任期的美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）曾呼籲，台灣應提高國防支出至GDP的5%。

蘇紫雲表示，台灣可以務實檢視可提升的國防預算以對美軍購。美國共和黨執政時，傳統上來說都會傾向軍售台灣大型儎台，台灣在海軍水面艦亟待更新的情況下，可向美提出購買已退役的提康德羅加級巡洋艦、派里級巡防艦等水面艦作為「救急」，取代海軍老舊的濟陽級巡防艦，爭取軍購新型反潛直升機、E-2D預警機、F-35戰機等，而台灣也可爭取美國出售先進的戰機航電系統，使用於國造新式戰機。

國策研究院資深顧問陳文甲表示，川普上任後，應會一如上個任期加大對台軍售力度，特別是針對台灣的非對稱作戰能力，如防空、反艦及資通訊設備，且會以對台軍售作為外交手段，凸顯對台灣的支持，而不會顧忌中國的抗議與反應。

川普在第一任總統任期尾聲，於2020年10月接連軍售台灣海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙等裝備。

台大政治系副教授陳世民指出，這3項軍購是美國對台軍售政策上的本質性改變，因為售台海馬士多管火箭系統包含射程達300公里的戰術區域飛彈（ATACMS），以及射程達270公里的增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER），都是能攻擊中國本土的武器，突破「台灣關係法」明定出售防禦性武器給台灣的限制。

陳世民分析，川普再次執政很可能跳脫台灣關係法對台灣出售防禦性武器的範疇，改為出售嚇阻中國對台侵略武器範疇，出售台灣能夠攻擊中國本土的武器，進一步嚇阻戰爭爆發。

至於台灣的財力能否承受美方的軍售，陳世民表示，當然需要分年編列預算支應相關軍售，但台灣政府需要向人民清楚說明台灣所承受的安全威脅，需要購買更高科技的國防武器。

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對於台美軍事交流前景，蘇紫雲分析，川普再度執政已經確定中國就是美國的主要對手，在歐洲的安全事務交給北約負責的情況下，會更加集中對付中國，美軍擴大協訓國軍可以預期，並且在情報交換、分享共同作戰圖像等都有機會放寬。

陳世民認為，目前小規模國軍部隊前往美國訓練的模式仍會延續，但如參與環太平洋軍演（RIMPAC）等大型跨國性軍演恐怕還是難以實現，因為大型跨國軍演若邀請台灣參加，等同美國承認台灣具有主權國家地位，除非川普與中國領導人習近平「撕破臉」，否則台灣參與環太軍演還是不會發生。（編輯：謝佳珍、林克倫）1140121

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