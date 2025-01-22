加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
國際外交
新聞專題
國際外交1/28
首頁 / 國際

美國準聯合國大使：確保台灣最大程度參與國際組織

2025/1/22 00:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）美國準聯合國（UN）大使史蒂芬尼克今天表示，美國必須推舉本國或盟國的候選人競爭聯合國關鍵職位、密切檢視聯合國文件是否納入中共「特定語言」，及確保台灣在國際組織中獲得最大程度、有意義的參與。

美國參議院外交委員會上午召開聯合國大使提名人史蒂芬尼克（Elise Stefanik）人事聽證會。她回應如何抗衡北京在聯合國的影響力，及中共滲透國際組織的疑慮時，表示美國都需要確保在聯合國關鍵領導職位的選舉過程中，提名來自美國或盟國的候選人。

她說，美國尤其需要關注技術性組織，無論是電信、民航等領域。此外，「我們還需要確保台灣能在國際組織中取得最大程度、有意義的參與」。

史蒂芬尼克表示，聯合國使用的語言也至關重要，「因為我們已經看到中國試圖納入他們特定的語言，這與我們的價值相悖」。

她強調，美國需要擁有非常強的中文專業能力，密切監控聯合國體系內所有文件及聲明的內容。美國也必須制定計畫，招募更多美國或盟國的人士進入聯合國，以落實這項目標。

史蒂芬尼克對中國立場鮮明，哈佛大學台裔學生吳亭樺等人去年抗議中國大使謝鋒到校演說，遭中國學生強行架離現場，之後吳亭樺等人遭留校察看後，哈佛校友史蒂芬尼克即發聲批哈佛「已經完全被敵對外國勢力所腐蝕」，向共產中國卑躬屈膝。

史蒂芬尼克目前是眾議院第4號人物，是眾院軍事委員會及情報委員會中級別最高、任職時間最長的女性，也是「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」成員。

她多年來參與協商年度國防授權法案，2023年率跨黨派代表團前往日本、新加坡及泰國等印太國家，與當地的政府、軍事及文化領袖會晤。

google news透過 Google News追蹤中央社

在紐約州北部成長的史蒂芬尼克也有體制內經驗，她曾於前總統小布希（George W. Bush）執政時期，在白宮國內政策委員會及幕僚長辦公室任職。

她2015年以溫和派形象進入國會。10年過去，史蒂芬尼克成為最挺川普的議員之一。（編輯：洪啓原）1140122

#川普
#中國
#中共
#台灣
#哈佛
#聯合國
#美國
#參議院
#謝鋒
#史蒂芬尼克
#洪啓原
史蒂芬尼克
美學者籲川普內閣：支持台灣獲聯合國組織觀察員資格川普派任駐聯合國大使曾反對援烏克蘭 批哈佛對中共低頭
國際外交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
四方安全對話外長齊聚華府 川普政府展現對中國關注
17
更多編輯台推薦新聞：