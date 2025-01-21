四方安全對話外長齊聚華府 川普政府展現對中國關注
2025/1/21 22:31（1/21 22:37 更新）
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）今天是美國總統川普第2任期的第2天，國務卿盧比歐（Marco Rubio）將在華府與澳洲、印度及日本外交首長舉行「四方安全對話」會議，展現出川普政府對中國的關注。
路透社報導，「四方安全對話」（Quad）由4個關注中國勢力日益擴大的國家組成，這場峰會將在美國國務院舉行，目的是要表明對抗北京當局是川普新政府的首要任務之一。
參與籌備會議的消息人士指出，這場會議還可能為「四方安全對話」成員國領袖，在川普上任初期舉行峰會奠定基礎。
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另一名參與籌劃會議的人士表示，川普政府也在安排「四方安全對話」外長於白宮舉行另一場會議。
澳洲外長黃英賢（Penny Wong）週末已於華府和印度外長及日本外相會面，她表示，「四方安全對話」外長受邀參加川普就職典禮，顯示各方對於在印太地區密切合作的重視。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140121
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