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四方安全對話華府召開 尋求升高抗衡中國力道

2025/7/1 21:24（7/1 22:08 更新）
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美國國務卿盧比歐（左3）1月21日會見印度外長蘇杰生、澳洲外長黃英賢和日本外務大臣岩屋毅。（路透社）
美國國務卿盧比歐（左3）1月21日會見印度外長蘇杰生、澳洲外長黃英賢和日本外務大臣岩屋毅。（路透社）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）儘管貿易和其他雙邊歧見造成摩擦，美國國務卿盧比歐今天將接待澳洲、印度和日本外交部長，尋求升高抗衡中國的力道。

路透社報導，四方安全對話（Quad）成員美國、日本、印度和澳洲對中國影響力日增同感憂心，但是他們的關係已因總統川普全球關稅攻勢而陷入緊張。3個成員國都無法倖免於川普的關稅措施。

其他問題也對關係造成壓力。

日本推遲原定今天與美國舉行的外交及國防部長「2+2」會談。媒體報導，華府施壓東京進一步增加國防開支。日本是美國在印太地區至關重要盟友。

與此同時，川普聲稱自己進行干預並以擋下貿易談判作威脅，才避免印度和巴基斯坦陷入重大衝突。不過新德里和川普說法不同調。

盧比歐（Marco Rubio）今年1月21日就職後，隨即主持一場Quad外長會議，凸顯印太地區重要性。

今天的四方外長會議後，盧比歐可望與日本外務大臣岩屋毅、印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、澳洲外長黃英賢（Penny Wong）分別進行雙邊會談。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）昨天告訴記者，Quad夥伴將「再度確認我們對自由開放印太地區的共同承諾」。

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她說：「這次部長級會議增強我們捍衛主權、加強區域海上安全和打造韌性供應鏈的共同決心。」

蘇杰生昨天在紐約的活動中提到對美關係時指出，「關係永遠不可能完美無瑕」。他強調：「重要的是解決問題的能力，以及維持正向的趨勢。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140701

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