美重審AUKUS潛艦協議 澳洲防長：有信心會實現

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（中央社雪梨／華盛頓12日綜合外電報導）澳洲國防部長馬勒斯今天表示，他有信心澳洲與英美兩國簽署的AUKUS潛艦協議將會持續推進，並表示在川普政府進行正式審查協議期間，澳洲政府將與美方密切合作。

路透社報導，根據2021年澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，澳洲已於2023年承諾在未來30年間斥資3680億澳元（約新台幣7.6兆元），向美國購買核動力潛艦並和英國合作建造核動力潛艦，成為澳洲歷來最大手筆的單一國防計畫。

美國五角大廈一名官員表示，在美國總統川普預計與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行會談前夕，美方正在審查AUKUS協議，以確保其「符合總統的『美國優先』政治理念」。

澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說，AUKUS符合三方戰略利益，還說這項2021年時任美國總統拜登簽署的協議受到重新審查，並不令人意外。

他說：「我非常有信心，這項協議會實現。這是一項為期數十年的計畫。政府會更迭，每當有新政府上任，重啟這類審查在所難免。」

馬勒斯說，五角大廈首席政策顧問柯伯吉（Elbridge Colby）是美方這次審查AUKUS潛艦協議的關鍵人物，負責檢視維吉尼亞級潛艦的生產速度。柯伯吉先前曾對在軍事嚇阻中國的關鍵時期、將潛艦出售給澳洲一事表示關切。

馬勒斯強調：「提升生產效率和後勤保障水平至關重要。」

AUKUS潛艦協議將擴展美澳兩國的國防工業，並創造數以千計個製造業就業機會。

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華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）澳洲印太事務專家李約翰（John Lee）指出，美國國防部此次審查「主要是針對美國自身能力的稽核」，評估在無法達到自身生產目標的情況下，美國是否仍有餘力出售多達5艘核動力潛艦。

李約翰並說：「此外，澳洲目前國防支出偏低，以及在潛在的台海衝突中，澳洲的具體貢獻仍充滿不確定性，也是影響因素之一。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140612