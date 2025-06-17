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英航艦打擊群入印太 將靠港訪問日韓星澳印尼印度

2025/6/17 22:13（6/17 22:31 更新）
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由英國先進航空母艦「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群近日進入印太區域水域。圖為「威爾斯親王號」15日於印度外海。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月17日
由英國先進航空母艦「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群近日進入印太區域水域。圖為「威爾斯親王號」15日於印度外海。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月17日
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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）由英國先進航空母艦「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群已進入印太區域活動，未來數週擬到新加坡、印尼、日本、南韓、澳洲、印度靠港訪問。

打擊群4月下旬自英格蘭啟程，對印太區域展開行動部署。打擊群指揮官布萊克莫爾（James Blackmore）准將今天表示，部署行動傳達強而有力訊息：英國及盟友致力確保印太區域的安全穩定。

在地中海參與大型軍演、穿越紅海，續往印太區域挺進後，威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）及打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）9至10日在阿拉伯海（Arabian Sea）與印度海軍聯合演訓。這是由英國領導的航艦打擊群進入印太水域後，與區域內國家首場重要演訓。

由英國「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群具多國編制。按規劃，隨著部署行動推進，陸續將有12個國家加入編隊，投入軍機、艦及人員，與英方共組總計多達13國參與的航艦打擊群。近日印太區域國家紐西蘭即投入巡防艦「戰力」（HMNZS Te Kaha），加入打擊群編隊。

英國國防部主責武裝部隊事務的政務次官波拉德（Luke Pollard）指出，他欣見打擊群在印太區域活動，並與盟友夥伴合作，以確保英國國內安全、且在海外強健。

英國將參與7月13日至8月4日在澳洲及周邊水域舉行的多國大型軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）。英國國防部表示，參與這場大型軍演有助英國航艦打擊群在今年印太部署任務結束前，達成「完全作戰能力」（FOC）。打擊群預計於12月下旬耶誕節假期前返抵英國。

與英國上一次2021年的航艦打擊群印太部署行動編制納入大量美軍戰機不同，英國此次出動自家總計24架第5代匿蹤戰機F-35B，透露英方大幅提升空戰能力的野心。英國國防部指出，提高海、空軍作戰準備程度有助同時促進北大西洋公約組織（NATO）與印太區域安全。

布萊克莫爾4月中旬曾於「威爾斯親王號」接受中央社採訪表示，航艦打擊群對印太區域的部署不僅不會削弱，反而有助增強英國在歐洲的實力。

他指出，在印太區域發生的事情與在歐洲發生的事情有「本質上的關聯」。透過對印太區域的部署，英國得以強化打擊群涵蓋的軍事能力；打擊群將帶著更強大的實力返回歐洲，在必要時為歐洲提供更多能力。

按規劃，「威爾斯親王號」及編隊船艦對印太區域國家進行靠港訪問期間，英國將舉辦商貿展、論壇等活動，展現英國的國防和防衛產業實力，以及國際安全事務能力與號召力。

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「威爾斯親王號」將成為第一艘對澳洲進行靠港訪問的英國最先進伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth class）航艦。英國國防部表示，訪問將有助深化澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）。

「威爾斯親王號」另將於8月對日本進行靠港訪問，並於29至30日在東京灣停留期間，在艦上舉辦新一屆「太平洋未來論壇」（Pacific Future Forum），匯集各國高階政治、外交、軍事、產業和科技界人士。論壇採邀請制。（編輯：唐聲揚）1140617

英國先進航空母艦「威爾斯親王號」15日在印度洋活動，澳洲P8海上巡邏偵察機藉機友善飛越。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月17日
英國先進航空母艦「威爾斯親王號」15日在印度洋活動，澳洲P8海上巡邏偵察機藉機友善飛越。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月17日
繼2021年後，英國今年4月再度啟動對印太區域的航艦打擊群行動部署，此次空戰能力顯著提升，總計出動英國24架第5代匿蹤戰機F-35B。圖為領銜打擊群的英國海軍「威爾斯親王號」航空母艦15日攝於印度洋。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月17日
繼2021年後，英國今年4月再度啟動對印太區域的航艦打擊群行動部署，此次空戰能力顯著提升，總計出動英國24架第5代匿蹤戰機F-35B。圖為領銜打擊群的英國海軍「威爾斯親王號」航空母艦15日攝於印度洋。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月17日
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