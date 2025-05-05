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澳洲總理勝選後與川普友好對話 談關稅與AUKUS

2025/5/5 14:23（5/5 14:57 更新）
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澳洲總理艾班尼斯。（中央社檔案照片）
澳洲總理艾班尼斯。（中央社檔案照片）
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（中央社雪梨/坎培拉5日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天說，他與美國總統川普進行了一場有關關稅和澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的「溫暖」對話。

艾班尼斯本月3日在大選中大勝保守派，將率領中間偏左的工黨（Labor party）繼續執政，而這場選舉的結果某種程度上與選民不信任川普有關。

綜合法新社與路透社報導，艾班尼斯對記者說：「我剛與川普總統有了一次溫暖正面的對話。那是關於我們兩國重要友誼的一次非常友好的討論。他完全理解（澳洲大選）結果，也表達希望未來繼續與我合作。」

艾班尼斯說，兩人談到彼此的安全聯盟，以及美國的懲罰性關稅措施。

他說：「我們談到AUKUS和關稅將如何繼續進行，我們會在未來某個時間點於面對面的基礎上互相交流，我感謝他以如此積極的方式聯絡我。」

川普推出的貿易關稅措施及其引發的混亂雖然不是工黨大勝的唯一因素，但分析師認為是重要因素。

分析師說，艾班尼斯穩健的領導風格能在一個全球動盪的時期引發共鳴，選民紛紛捨棄執著的保守派領袖達頓（Peter Dutton），最嚴厲的批評人士還將達頓的政見比擬為川普政策的廉價版。

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美國對澳洲享有貿易順差，卻於今年4月課徵10%關稅，艾班尼斯當時說：「這不是朋友該有之舉。」

此外，艾班尼斯證實，他展開新任期後的首次出訪將前往印尼。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140505

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