澳洲退役少將：須貫徹AUKUS潛艦計劃 沒有替代案

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（中央社記者丘德貞雪梨6日專電）澳洲工黨政府成功爭取連任；澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan）催促政府，必須儘速讓公眾了解中國和俄羅斯對澳洲及太平洋地區所構成的威脅；同時他認為澳洲唯有貫徹AUKUS潛艦計劃以便應付當前威脅。

國家安全議題在這次澳洲大選並未受到充分討論；輿論一方面集中討論各陣營的民生政策之外，同時亦關注自由黨國家黨聯盟（LNP）領袖達頓（Peter Dutton）的表現是否反映「川普主義」（Trumpism）在澳洲發酵的問題。

瑞恩認為，既然選戰結束，工黨政府有責任誠實地向公眾交待澳洲目前的安全處境。

瑞恩說：「中國顯然是我們的區域內最具侵略性的勢力；例如近日中國艦隊在完全沒有必要的情況下繞著澳大利亞航行。這純粹是對澳洲的脅迫。同時，俄羅斯亦試圖在區域內扮演更重要角色。別忘了，俄羅斯本來就是太平洋區域內的大國。」

除了來自中、俄的威脅之外，瑞恩認為，美國川普政府自從今年上任以來的政策轉向，也替亞洲及太平洋區域安全埋下了不穩定因素。他說：「目前美國並未將安全焦點放在亞洲；美國還是忙著應對美國和歐洲的安全議題。而且美國早晚會要求澳洲等太平洋盟國解釋，為何這些國家的國防預算是如此地低。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）選前公開表示，他相信如果澳洲遭遇外國軍事攻擊，美國一定會馳援。另外在工黨勝選後，艾班尼斯5日表示，他與美國總統川普進行了一場有關關稅和澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的「溫暖」對話。

瑞恩提醒，澳洲本來就不能過度樂觀地依靠美軍保護；他說：「這是自1951年『美澳紐防衛公約』（ANZUS）簽訂以來就存在的問題；這項公約根本沒有規定美國必須向澳洲提供任何援助；當中並沒有任何條文指美國必須向澳洲提供承諾或安全保障。」

另外，隨著澳洲柯林斯級（Collins Class）潛艦艦隊老舊；而且美國川普政府上台後，AUKUS協助澳洲建造核動力潛艦計畫添加不確定因素。故此，有關澳英美三方安全夥伴關係之外的「B計劃」（plan B）議題，成為澳洲輿論焦點。不過，瑞恩認為目前並沒有任何可行的替代方案。

瑞恩解釋：「過去15年以來，澳洲政府針對潛艦汰舊換新的問題，實在處理得太糟糕；從一開始向德國採購的方案，之後是日本，然後又換法國，直到現在是美國方案，若澳洲退出目前AUKUS計劃的話，全世界再也沒有潛艦製造商會真正認真理會澳洲；大家都會覺得澳洲不會貫徹採購承諾。」

瑞恩說：「向美國採購『維吉尼亞級』（Virginia Class）核動力潛艦的方案必須貫徹到底。」

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據澳洲防衛雜誌指出，2024-25年度國防預算佔GDP的2.05%。但瑞恩強調，澳洲必須大幅增加國防預算，提升國防自主能力；他指出，澳洲國防預算必須提升國防預算到至少佔GDP的2.5%甚至3%。

瑞恩又提醒，除了強化軍力之外，澳洲現時的軍工業規模亦不足以應付澳洲國防自主的需要。（編輯：韋樞）1140506