若台灣有事澳洲動向不明 路透：美憂削弱對中國嚇阻

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（中央社伯斯16日綜合外電報導）美國總統川普關稅政策確立之際，華府憂心向澳洲提供潛艦恐削弱對中國的嚇阻，這使得美國根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）對澳洲出售核動力潛艦的計畫出現新變數。

路透社報導，與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會談後，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）上個月表示，美國能否提高潛艦產能以滿足美國海軍的目標，是澳洲能否從2032年開始購買3艘維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦的關鍵。

然而，根據專家和文件顯示，澳洲甚至不願討論運用攻擊潛艦對付中國，令華府越來越不安，這意味著將這些攻擊潛艦從美國艦隊轉移到澳洲，將會對在印太地區進行嚇阻的工作造成傷害。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國防概念與技術中心（Center for Defense Concepts and Technology）主任、前美國海軍戰略家克拉克（Bryan Clark）說：「如果想對衝突進行嚇阻，在承平時期就得談論戰時如何動用。我們還沒有看到澳洲政府或官員有提出這種威脅的意願。」

克拉克說，近日一項多邊兵棋推演針對美國盟友如何回應中國封鎖台灣進行模擬，澳洲國防軍（Australian Defence Force）指揮官沒有選擇動用在南海的核動力潛艦攻擊中國目標，而是專注於運用空中戰力、無人機和飛彈保護澳洲的北部通道。這項兵推先前未經媒體披露。

美國國會預算處（Congressional Budget Office）2月的報告，以及3月有關海軍造船延期的證詞，也都呼應這些疑慮。官員指出，在沒有其他潛艦取代之下，將艦隊中的維吉尼亞級潛艦出售給澳洲有其風險，因為澳洲尚未明確表態，其軍隊是否會在與台灣有關的衝突中和美國並肩作戰。

美國海軍去年9月作出以2027年為最後期限，確保美軍針對可能與中國衝突做好準備的戰略指導方針，這使得釐清這個問題更形迫切。

雪梨大學美國研究中心（United States Studies Centre）外交政策暨國防計畫主任狄恩（Peter Dean）說，他預計澳洲和美國會將潛艦部署在區域衝突的不同地區。

狄恩說：「如果台灣發生突發事件，美國將把兵力集中在台灣東方和台灣周邊的南海。澳洲可能不會直接涉入。」

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狄恩是澳洲「國防戰略檢討」（Defence Strategic Review）報告的共同作者。相關內容促使澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府在2023年重新調整軍事重心，並將發展長程打擊飛彈當作優先要務。

他說，保護其本土成為美軍前進作戰基地，是澳洲首要之務。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140416