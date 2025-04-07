美智庫：台灣比日本面臨威脅更大 應提高國防經費

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）日本事務主席溫斯坦日前接受日媒專訪時指出，中國若膽敢無謀地攻打台灣，美國會堅決應處。台灣比日本面臨更大威脅，有必要提高國防經費。

溫斯坦（Ken Weinstein）日前接受時事通信社專訪時被問及「川普政府是否重視加強美日影響力」時指出，「雖川普政府未明言，但川普政府將以色列視為美國最模範的同盟國。以色列不僅是負擔，也要共同承擔責任，川普也對歐洲、日本有此期望」。

溫斯坦表示，「一旦台灣有事或日本有事，日本會比美國更關切自身利益得多。日本體認到自身國土防衛現在主要由自己負責，而不是美國，這是重大一步。」

被問及中國侵略台灣或日本離島的可能性，溫斯坦指出，「不久的將來侵略的可能性低，但風險始終存在。不過，我不認為中國國家主席習近平會冒險惹怒川普。中國經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後也未恢復，受到美國的關稅政策影響，中國經濟要恢復更加困難。如果中國侵略台灣的話，習近平將背負更大的風險」。

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針對「如果台灣有事，川普政府是否做好軍事介入的準備」的問題，溫斯坦答覆指出，「我認為川普應該會盡全力讓習近平不動武。中國若膽敢無謀地武力犯台，美國應該會非常堅決地應處。台灣比日本面臨的威脅更大，國防費有必要從國內生產毛額（GDP）的2%提升至5%」。

有關日本參加「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的可能性，溫斯坦認為，「日本有必要採取防範網路攻擊等措施，克服強化資訊、產業安全的課題。積極的網路防衛強化將為日本加入AUKUS開路。AUKUS的課題是製造足夠的核動力潛艇，如果能提供潛艇零組件，有利於日本，這對日本想加入AUKUS將是一大助力」。（編輯：韋樞）1140407