北約秘書長稱中國軍事擴張驚人 籲日本加強雙方合作
2025/4/8 21:02（4/8 21:34 更新）
（中央社東京8日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天表示，中國的武裝力量擴張「驚人」。他今起展開訪日行程，與日本防相會晤時，呼籲雙方加強合作。
法新社報導，北約秘書長呂特（Mark Rutte）告訴「日本時報」（Japan Times）：「我們對中國不能天真看待。」
呂特在昨天刊出的專訪中指出：「他們的武裝力量擴張，以及在國防工業和國防實力的投資，令人震驚。」
呂特今天訪問橫須賀海軍基地，以及一家日本國防承包商，隨後他與日本防衛大臣中谷元會晤，呼籲雙方加強合作。
呂特告訴中谷：「北約和日本擁有共同的價值觀，我們也面臨許多相同的挑戰。」
他說：「中國、北韓和俄羅斯正在加強軍事演習與合作，這對全球穩定造成破壞，這意味著歐洲大西洋地區的事務對印太地區也有影響，反之亦然。」
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呂特指出：「在日益危險的世界，日本與北約加強合作有其必要性。」
呂特預定明天與日本首相石破茂會面。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140408
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