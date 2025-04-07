美智庫：川普執政下若台灣有事 日本防衛角色吃重

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（中央社紐約6日綜合外電報導）華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）日本事務主席溫斯坦近日受訪時指出，美國總統川普執政期間若台灣有事，日本在東京和華府的國防合作上將會發揮關鍵作用。

溫斯坦（Ken Weinstein）日前接受時事通信社（Jiji Press）訪談時指出：「一旦台灣有事或日本有事，日本自身利益會較美國利益更利害攸關得多。日本體認到自身國土防衛現在主要由自己負責，而不是美國，這是重大一步。」

「日本時報」（Japan Times）引述報導指出，在被問到中國侵略台灣或日本偏遠島嶼可能性時，溫斯坦說：「我認為在不久的將來之內不太可能，但風險始終存在。」

不過他又說，「我不認為（中國國家主席）習近平想要冒著觸怒（美國總統）川普的風險」，因為中國經濟還沒有從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情完全恢復。

他表示，川普「會盡全力確保他不需要動用武力」干預台灣海峽的衝突。溫斯坦說，但如果中國攻打台灣，「可以預期美國會有非常堅決的反應」。

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溫斯坦表示，日本計劃採行防範重大網路攻擊於未然的「主動網路防禦」機制，這將為日本加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）鋪平道路。

他認為，若日本在AUKUS潛艦零組件方面有所貢獻，將有助於此一發展。溫斯坦說：「如果日本之後以完全合格夥伴之姿加入，AUKUS將會強大許多。」（譯者：何宏儒）1140407