美防長：日本是抗衡中國不可或缺夥伴 協助在台海等地建立嚇阻力量

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（中央社東京30日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，在因應中國侵略行為上，日本是不可或缺的夥伴，協助華府在包括台灣海峽等地區建立「可信」的嚇阻力量。

綜合路透社和法新社報導，赫格塞斯說，美國致力於在包括台灣海峽的印度太平洋地區，維持力量強大、蓄勢待發和安若泰山的嚇阻力量。

赫格塞斯在東京舉行的會議中，會見日本防衛大臣中谷元。

在稱呼日本稱為「印太地區和平與安全的基石」之下，美方暗示出美國總統川普政府將一如歷屆政府，繼續與美國在亞洲最重要盟邦日本密切合作。

日本駐紮著大約5萬4000名美軍，數以百計美國軍機，以及美國海軍唯一的前沿部署航空母艦打擊群，有助於約束中國軍事力量。

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赫格塞斯對日本的讚美之聲，與他2月對歐洲盟友的冷言冷語形成鮮明對比。赫格塞斯2月告訴歐洲夥伴，不應假設美國在歐洲的軍事存在會永遠持續下去。

這是赫格塞斯首次正式訪問亞洲，造訪菲律賓後前往日本。他昨天出席了在硫磺島舉行的日美聯合追悼儀式，紀念80年前在二戰激烈戰鬥中陣亡的將士。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140330