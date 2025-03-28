美學者：美軍有必要確保日本速准基地用於台海衝突

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國防部顧問、重量級中國軍事專家梅惠琳近日告訴美國聯邦參議院外交委員會，美國有必要確保在台海衝突爆發後「數小時內」，能獲日本許可為了相關戰鬥使用當地美軍基地。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）26日出席參院委員會聽證會時表示，美國若要介入台灣海峽兩岸間突發事態，菲律賓北部及日本西南部是台灣本島作戰半徑範圍內美軍唯二能夠運用的地區。

她說：「如果能幾乎馬上獲准利用位於菲律賓北部和日本西南部的基地，來對正在渡過（台灣）海峽的（解放軍）艦艇採取直接的動能行動（kinetic action），這會是明顯最要緊的。」

但梅惠琳指出，儘管依據美菲兩國的「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA），美國能使用9座菲律賓軍事基地；然而若要能夠及時採取反應行動，美國目前並未在這些基地投入所需的海空戰力類型。

因此梅惠琳表示，現階段焦點應該還是日本。根據她提供給聽證會的預備講稿，她認為美國「有必要有更大的進出（日本）西南島鏈權限，以及（日本提供）政治保證或更明確的保證，在台灣有事時能使用（當地的）美方基地」。

梅惠琳解釋，因為依照現有的美日安保條約，「美國若要使用日本的美軍基地來進行與防衛日本並無直接關聯的軍事行動，必須獲得東京同意」。

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她說，這是根據美日兩國在1960年進行的換文（exchange of notes），當中要求說，駐日美軍若要執行海外戰鬥作業，必須「事先諮詢」日方，「這意味台灣發生緊急事態時，無法自動保證」美軍能使用駐日基地。

梅惠琳在聽證會結束後還告訴日經亞洲，美國原本將駐紮在沖繩的陸戰隊員移往關島的計畫，也應該與日本重新協商。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1140328